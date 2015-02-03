全球经济：委内瑞拉汇率风险或致美国企业蒙受资产减值损失--路透分析

路透2月2日 - 路透分析显示，委内瑞拉经济危机不断加深，至少美国40家大型企业也深陷其中，总体上可能蒙受数以十亿美元计的减值损失。

这些企业均为标准普尔500指数成份股，其中不乏通用汽车 和制药商默克 这样一些如雷贯耳的美国大公司，其账面上以委内瑞拉货币玻利瓦尔(bolivar)计价的货币性资产至少有110亿美元。

官方汇率为1美元兑换6.3波利瓦尔，政府另外两套汇率体系分别为1美元兑换12(SICAD 1)和50(SICAD 2)。而据网站dolartoday.com数据，周日1美元的黑市价约为190波利瓦尔。

问题在于，许多公司账面上所披露资产的美元价值是按6.3或者12计算，但能够以这样汇率计算的交易为数有限。如果按照50的汇率水准计算，美国企业资产的美元价值将大幅缩水，若以黑市汇率计算，这些资产的美元价值几乎要蒸发一空。

这样的汇率体系很快将受到动摇，委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)在1月21日发表声明后，导致人们担心波利瓦尔将进一步贬值。

标普500指数重量级成份股企业在委内瑞拉汇率方面的曝险情况：

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