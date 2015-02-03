台湾股市：盘中微升，岛内经济成长希望及外资买盘助涨

路透台北2月3日 - 台股周二盘中略升，海外市场走势提供指引；外 资买盘及岛内经济前景向好予以提振。 0148GMT，加权股价指数 涨60.97点或0.65%报9,447.96点。周 一收升0.3%。外资上日买超台股。 据ANZ Research周二公布报告，油价下跌将支撑未来台湾经济成长， 台湾央行可能在较长时间内维持当前指标利率不变。 电子类指数 涨0.5%，金融保险类指数 升0.3%。 联电 涨1.3%，为交投较活跃个股之一。(完)