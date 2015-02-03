澳新汇市：澳元及新西兰元绷紧神经，等待澳洲央行会议结果

不过外界对于澳洲央行现下就会放宽政策，或者为3月的下一次会议奠定基础的预期升温，使得澳元走势依旧偏弱。澳洲央行自2013年8月以来一直维持利率不变。

“是不论降息与否，最有可能出现的结果澳元回到0.7720美元，”瑞银外汇销售主管Dino Spinelli表示。

如果跌破上周触及的六年低位0.7720美元，迟早将继续下行至0.75美元。

新西兰元 小涨至0.7309美元，远离上周末段触及的四年低点0.7215美元。

奥克兰ASB Bank机构外汇销售主管Tim Kelleher表示，万一澳洲央行维持利率不变，澳元料获提振，这也可能令新西兰元升向0.7400或0.7450美元。(完)

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