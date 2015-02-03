台湾债市：10年债殖利率盘初微扬，换券压力逐渐显现

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透台北2月3日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周二盘初微幅走高。交易员表示，昨晚美债没有明确走向，此间103/13则受农历春年前交易商获利了结，及新10年券即将登场等因素影响，走势略为偏空。
交易员指出，明日将标售两年期公债104/3 ，该券种料将因银行养券需求，且市场资金宽松的带动，得标利率不致走高，其标售结果对于次级市场的影响有限。
财政部将于3月10日标售新10年券104/5 ，该券将于本月13日展开发行前交易。
〞昨天103/13就走得不大好，换券压力开始逐渐反映。〞一位银行交易员说。
另一证券商交易员则称，这周还是要看欧元区的变化以及周五美国非农数据的影响。此前债市殖利率应该不脱区间盘整格局。
美国公债价格周一小涨，30年期公债收益率徘徊在纪录低点附近，因美国消费者支出和制造业活动数据令人失望，且股市波动引发对公债的避险需求。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债103/13 ：1.465-1.49%
本地时间10:11的最新报价：
* 10年公债103/13期殖利率弹0.22基点，报1.4747%，成交量20.0亿台币。
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债价格上涨，因经济数据令人失望
--国际油市：油价过去两日累积攀升11%，库存报告导致交投震荡 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。