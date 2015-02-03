台湾债市：10年债殖利率盘初微扬，换券压力逐渐显现

路透台北2月3日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周二盘初微幅走高。交易员表示，昨晚美债没有明确走向，此间103/13则受农历春年前交易商获利了结，及新10年券即将登场等因素影响，走势略为偏空。

交易员指出，明日将标售两年期公债104/3 ，该券种料将因银行养券需求，且市场资金宽松的带动，得标利率不致走高，其标售结果对于次级市场的影响有限。

财政部将于3月10日标售新10年券104/5 ，该券将于本月13日展开发行前交易。

〞昨天103/13就走得不大好，换券压力开始逐渐反映。〞一位银行交易员说。

另一证券商交易员则称，这周还是要看欧元区的变化以及周五美国非农数据的影响。此前债市殖利率应该不脱区间盘整格局。

美国公债价格周一小涨，30年期公债收益率徘徊在纪录低点附近，因美国消费者支出和制造业活动数据令人失望，且股市波动引发对公债的避险需求。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债103/13 ：1.465-1.49%

本地时间10:11的最新报价：

* 10年公债103/13期殖利率弹0.22基点，报1.4747%，成交量20.0亿台币。

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