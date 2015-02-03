《台湾新债预测》两年期104/3公债得标利率料落在0.59-0.615%

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 标售标的：104/3期两年公债
* 标售时间：周三(4日)
* 标售金额：预估400亿台币
* 预测中值：0.59-0.615%
* 受访机构：9家
路透台北2月3日 - 台湾财政部周三将标售两年期公债104/3 。路透调查显示，在央行刻意维持宽松且外资汇入下，银行去化资金压力不轻，两年公债料将是消资金兼具养券的好标的。不过美国升息预期未除，利率风险料将降低抢标机率，预计该期公债得标利率料落在0.59-0.615%间。
路透周一访谈10家金融机构，包括七家银行、两家证券商及一家票券商，市场预估中值为0.59-0.615%，大区间则在0.57-0.65%。
〞若对央行货币政策(不升息)有憧憬，是可以拿，养券还有肉。〞一家银行交易员说。
本次104/3期公债预计标售400亿台币，将在下周一(9日)发行。
以下为交易员观点整理：
--若与隔拆利率0.388%相比，养券利差若还有20个基点，是可以拿一些，但必须承担未来一年内利率可能上扬的风险。
--外商银行虽然资金偏多，但对于利率还是有所坚持，毕竟升息风险存在。周一91天期国库券得标利率高于预期，正显示出市场对升息的担忧。
--央行面对各国央行陆续降息，也刻意减少冲销力道，因此银行间资金相当丰沛，对养券的一方有利。
--两年券殖利率与公债附买回(RP)0.53-0.54%的利率离太近了，证券商拿来养券没什么利润，得标利率应该会在0.60%以上。
相关报价：
--本地时间13:02，104/3发行前交易殖利率报0.600%，成交0.5亿台币。
台湾央行周一代财政部标售的91天期国库券，决标贴现率为0.48%，高于市场预期。此得标利率较去年12月标售的同天期国库券决标贴现率0.500%走跌2个基点。
以下为金融机构对104/3期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
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大型银行一 0.58 0.60
大型银行二 0.59 0.63
大型银行三 0.60 0.63
大型银行四 0.60 0.65
大型银行五 0.61 0.62
中型银行 0.59 0.61
外商银行 0.58 0.60
证券商一 0.59 0.62
证券商二 0.58 0.62
票券商 0.57 0.60
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中值 0.59 0.615 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。