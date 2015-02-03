《台湾新债预测》两年期104/3公债得标利率料落在0.59-0.615%

* 标售标的：104/3期两年公债

* 标售时间：周三(4日)

* 标售金额：预估400亿台币

* 预测中值：0.59-0.615%

* 受访机构：9家

路透台北2月3日 - 台湾财政部周三将标售两年期公债104/3 。路透调查显示，在央行刻意维持宽松且外资汇入下，银行去化资金压力不轻，两年公债料将是消资金兼具养券的好标的。不过美国升息预期未除，利率风险料将降低抢标机率，预计该期公债得标利率料落在0.59-0.615%间。

路透周一访谈10家金融机构，包括七家银行、两家证券商及一家票券商，市场预估中值为0.59-0.615%，大区间则在0.57-0.65%。

〞若对央行货币政策(不升息)有憧憬，是可以拿，养券还有肉。〞一家银行交易员说。

本次104/3期公债预计标售400亿台币，将在下周一(9日)发行。

以下为交易员观点整理：

--若与隔拆利率0.388%相比，养券利差若还有20个基点，是可以拿一些，但必须承担未来一年内利率可能上扬的风险。

--外商银行虽然资金偏多，但对于利率还是有所坚持，毕竟升息风险存在。周一91天期国库券得标利率高于预期，正显示出市场对升息的担忧。

--央行面对各国央行陆续降息，也刻意减少冲销力道，因此银行间资金相当丰沛，对养券的一方有利。

--两年券殖利率与公债附买回(RP)0.53-0.54%的利率离太近了，证券商拿来养券没什么利润，得标利率应该会在0.60%以上。

相关报价：

--本地时间13:02，104/3发行前交易殖利率报0.600%，成交0.5亿台币。

台湾央行周一代财政部标售的91天期国库券，决标贴现率为0.48%，高于市场预期。此得标利率较去年12月标售的同天期国库券决标贴现率0.500%走跌2个基点。

以下为金融机构对104/3期公债得标利率的预估区间：

金融机构 最低(%) 最高(%)

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大型银行一 0.58 0.60

大型银行二 0.59 0.63

大型银行三 0.60 0.63

大型银行四 0.60 0.65

大型银行五 0.61 0.62

中型银行 0.59 0.61

外商银行 0.58 0.60

证券商一 0.59 0.62

证券商二 0.58 0.62

票券商 0.57 0.60

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