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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 17:17 BJT

台湾汇市：台币收升，股市上涨令外资汇入且亚币回稳

* 台股表现续好，外资再度出现连续汇入
    * 外资动向仍待观察，因外部因素多空交错
    * 明日实质交易区间暂看31.500-31.650

    路透台北2月3日 - 台币兑美元  周二结束连四日贬值收高。汇银人士
表示，台股今日表现不弱，吸引部分外资汇入，推升台币汇价。但午后亦见外资汇出，其动
向仍有些交错，加上国际间消息面较为紊乱，预估本周盘间波动扩大，方向难以明朗。
    
    交易员指出，今日澳洲央行意外宣布降息，邻近人民币 、韩元 尾
盘亦回吐部分升幅，让市场难以完全认同台币将独自走强。加上进口商在31.500附近出现美
元买兴，短线估在31.500-31.650的大区间内震荡来回。
    
    〞现在市场比较乱，周五又有美国的非农数据，我想市场是会保守一点。〞一位本地公
股银行交易员说。
    
    澳洲央行周二将指标利率调降至2.25%的历史低点，结束18个月来的宽松政策空白期，
因央行试图刺激国内疲软的经济，同时维持对澳元 的贬值压力。 
    
    另名外资银行交易员指出，台股今日表现优于区域股市，若再挑战9,500点，外资汇入
的力道预估可以暂时维系。但交易盘对美元仓位的调节来来回回，还是得观察邻近亚币走势
及国际消息面引导。
    
    交易员预估，明日台币的交易区间料在31.500-31.650。今日台币主要交易区间在31.48
8-31.587，上日交易区间在31.589-31.676。 
    
    台湾股市周二收高0.66%，证交所资料显示，外资及陆资在台股买超75.72亿台币，连续
两个交易日买超共计119.25亿台币。 
  
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场中，一个月期美元/台币换汇点溢价略有缩减
，台币略略偏强；一个月远汇 尾盘报31.615/31.630，上日收在31.599。
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    2/3(二)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表讲话、美国明尼亚波利斯联邦储
备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话、美国国内汽车销售年率、美国耐久财订单、美国工厂订单
；
    2/4(三)：美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特就经济发表演说、英国央行召开货币
政策委员会会议(至周四)、日本央行副总裁岩田规久男在与商界领袖的会议上发表讲话、欧
洲央行管理委员会会议，无利率决定、欧元区Markit服务业采购经理人指数(PMI)、欧元区
零售销售、美国ADP民间就业岗位、美国Markit综合PMI、美国供应管理协会(ISM)非制造业P
MI；
    2/5(四)：台湾公布1月消费者物价指数(CPI)、台湾公布1月底外汇存底、欧洲央行执委
普雷特发表讲话、英国央行宣布利率决定、德国工业订单、美国Challenger企业计划裁员人
数、美国第四季劳工成本和非农生产率环比年率；
    2/6(五)：美国1月非农就业数据、美国消费者信贷、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈
特就货币政策及经济前景发表演说。
     
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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