韩国股市：走低，中美数据损害出口商前景并凸显通缩风险上升

路透首尔2月3日 - 韩国股市周二盘中下跌，因最近公布的数据显示 中国与美国经济成长疲弱，打击了出口商的前景，并凸显通缩风险上升。 0150GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 跌0.3%至1,946.66点， 仅略高于60日移动均线。 汽车股领跌。现代汽车 跌2.3%，起亚汽车 跌 1.6%。其1月销量下降，全球需求放缓。 能源股逆势上涨，受到油价过去两日大涨11%的提振。(完)