中国货币市场：逆回购加力资金供给改善，但春节前不敢轻言乐观

路透上海2月3日 - 中国银行间市场周二资金供给出现明显改善，因稍早公开市场逆回购力度有所增加，加之不排除央行并伴以SLO等私下放水，七天期回购利率涨势放缓。

交易员称，从近期公开市场逆回购操作规模和利率定位来看，央行对流动性似乎没有敞开兜底的意愿。虽然不排除继续辅以定向调节工具，但大批新股发行，加之节日现金备付诸多因素施压，机构对春节前资金预期仍较为谨慎。

北京一银行交易员表示，今日感觉“出钱的要好多了，大多数机构(头寸)都平了。”

他认为，从上日尾盘起，市场即有定向降准和央行进行了短期流动性调节工具(SLO)操作的传言，惟无法确认。因此今日逆回购放量，对改善流动性肯定有作用，但也不排除私下放水管道的助益。

央行公开市场稍早进行的逆回购操作较上周同期放量，但单日净投放规模持稳，逆回购利率也延续稳势。在春节前提现需求以及密集新股IPO申购叠加影响下，资金压力不小，不过央行扶助力度上仍偏显谨慎。

对于资金面后市，上海一银行交易员指出，“从央行逆回购操作力度和价格上看，维稳是主基调。(春节农历)年前提现，IPO都要再看的，估计不会特别松。”

上周五中国证监会下发24家企业首次公开发行（IPO）批文后，这些企业周一在沪深证交所刊登招股意向书并启动招股程序，初步计划在农历春节长假（自2月18日至24日）前全部发完，其中国内中型券商东兴证券拟发至多5亿A股。

2014年12月中国人民银行共进行了8,550亿元SLO操作，向市场投放流动性，较11月的1,660亿元环比大增。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.9281 2.8949 +3.32

七天 4.4520 4.4066 +4.54

14天 4.8293 4.8761 -4.68

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.9300 1.6900 +224.00

七天 4.5300 3.6100 +92.00

14天 6.5300 4.7000 +183.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2000 2.9500 +25.00

七天 4.5000 4.6000 -10.00

14天 5.0000 5.0000 +0.00

Shibor

其中:隔夜 2.9544 2.8890 +6.54

七天 4.3933 4.2570 +13.63

三个月 4.9167 4.9164 +0.03