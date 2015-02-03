中国货币市场：逆回购加力资金供给改善，但春节前不敢轻言乐观

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透上海2月3日 - 中国银行间市场周二资金供给出现明显改善，因稍早公开市场逆回购力度有所增加，加之不排除央行并伴以SLO等私下放水，七天期回购利率涨势放缓。
交易员称，从近期公开市场逆回购操作规模和利率定位来看，央行对流动性似乎没有敞开兜底的意愿。虽然不排除继续辅以定向调节工具，但大批新股发行，加之节日现金备付诸多因素施压，机构对春节前资金预期仍较为谨慎。
北京一银行交易员表示，今日感觉“出钱的要好多了，大多数机构(头寸)都平了。”
他认为，从上日尾盘起，市场即有定向降准和央行进行了短期流动性调节工具(SLO)操作的传言，惟无法确认。因此今日逆回购放量，对改善流动性肯定有作用，但也不排除私下放水管道的助益。
央行公开市场稍早进行的逆回购操作较上周同期放量，但单日净投放规模持稳，逆回购利率也延续稳势。在春节前提现需求以及密集新股IPO申购叠加影响下，资金压力不小，不过央行扶助力度上仍偏显谨慎。
对于资金面后市，上海一银行交易员指出，“从央行逆回购操作力度和价格上看，维稳是主基调。(春节农历)年前提现，IPO都要再看的，估计不会特别松。”
上周五中国证监会下发24家企业首次公开发行（IPO）批文后，这些企业周一在沪深证交所刊登招股意向书并启动招股程序，初步计划在农历春节长假（自2月18日至24日）前全部发完，其中国内中型券商东兴证券拟发至多5亿A股。
2014年12月中国人民银行共进行了8,550亿元SLO操作，向市场投放流动性，较11月的1,660亿元环比大增。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.9281 2.8949 +3.32
七天 4.4520 4.4066 +4.54
14天 4.8293 4.8761 -4.68
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.9300 1.6900 +224.00
七天 4.5300 3.6100 +92.00
14天 6.5300 4.7000 +183.00
回购定盘利率
其中:隔夜 3.2000 2.9500 +25.00
七天 4.5000 4.6000 -10.00
14天 5.0000 5.0000 +0.00
Shibor
其中:隔夜 2.9544 2.8890 +6.54
七天 4.3933 4.2570 +13.63
三个月 4.9167 4.9164 +0.03
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇；审校 黄凯)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。