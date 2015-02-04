香港数据：1月PMI回落至49.4，私营企业经营状况再次转差--汇丰

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
路透香港2月4日 - 以下为汇丰香港2015年1月份采购经理人指数(PMI)数据：
2015年 2014年
1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
49.4 50.3 48.8 47.7 49.8 49.6 50.4 50.1 49.1 49.7 49.9 53.3
--汇丰香港1月PMI回落至49.4，再次低于50的盛衰分界线，私营企业经营状况再次转差，产出及就业人数均下降。过去六个月，其中五个月PMI低于50，部份原因是香港此前的政治示威事件打击商业活动及需求。
--月内私营企业产出下跌，但幅度轻微。过去四个月中，有三个月产出为下跌。
--整体新订单量连续第二个上升，但经季节性调整后增幅轻微。不过，来自中国内地的新订单量则连续第六个月下跌，且轻微加快。
--1月份积压工作量再次减少，惟程度轻微。12月份积压工作量则为三个月来首次上升。
--私营企业的就业人数持续下降，职位流失率为五年半以来最快，主要由于企业没有填补之前因自愿流失的职位。
--整体投入品价格于12月短暂下跌后，1月份再度上升，虽然涨幅轻微，但是去年9月以来最大升幅。数据显示，投入品价格上升主要因采购成本及员工成本上涨拉动。
--1月份香港私营企业持有的采购库存回升，对销了上月的温和减幅，但积存率仅算温和。
汇丰环球研究大中华区经济师朱日平在评论调查结果时表示，＂香港经济于2015年伊始仍然相对较弱，本地及中国内地增长缓慢持续对需求带来压力。私营企业继续削减职位，这将对消费作为今年经济增长来源构成风险。＂（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。