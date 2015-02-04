香港数据：1月PMI回落至49.4，私营企业经营状况再次转差--汇丰

路透香港2月4日 - 以下为汇丰香港2015年1月份采购经理人指数(PMI)数据：

2015年 2014年

1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

49.4 50.3 48.8 47.7 49.8 49.6 50.4 50.1 49.1 49.7 49.9 53.3

--汇丰香港1月PMI回落至49.4，再次低于50的盛衰分界线，私营企业经营状况再次转差，产出及就业人数均下降。过去六个月，其中五个月PMI低于50，部份原因是香港此前的政治示威事件打击商业活动及需求。

--月内私营企业产出下跌，但幅度轻微。过去四个月中，有三个月产出为下跌。

--整体新订单量连续第二个上升，但经季节性调整后增幅轻微。不过，来自中国内地的新订单量则连续第六个月下跌，且轻微加快。

--1月份积压工作量再次减少，惟程度轻微。12月份积压工作量则为三个月来首次上升。

--私营企业的就业人数持续下降，职位流失率为五年半以来最快，主要由于企业没有填补之前因自愿流失的职位。

--整体投入品价格于12月短暂下跌后，1月份再度上升，虽然涨幅轻微，但是去年9月以来最大升幅。数据显示，投入品价格上升主要因采购成本及员工成本上涨拉动。

--1月份香港私营企业持有的采购库存回升，对销了上月的温和减幅，但积存率仅算温和。