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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 10:45 BJT

韩国个股：浦项钢铁称旗下浦项建设考虑发股，但尚无最后定论

路透首尔2月3日 - 韩国钢铁企业浦项钢铁 周二表示，旗下浦项建设(POSCO Engineering & Construction)正考虑向第三方发行新股，不过该公司补充说，一切还未有定论。

浦项建设从事石化、天然气、电力和钢铁厂的建设工作，在去年7-9月陷入亏损。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)
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