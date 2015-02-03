美国个股：上海迪士尼乐园推迟至2016年上半年开幕--华尔街日报

路透2月2日 - 华尔街日报引述接近项目的人士表示，迪士尼(Walt Disney) 上海主题乐园的开幕时间已由原定的今年底推迟至2016年上半年。

华尔街日报表示，迪士尼并未明确指出上海迪士尼乐园的确切开幕日期。该乐园斥资55亿美元打造。

华尔街日报称，上海市长上周表示，乐园的基础建设应于2015年完工；迪士尼执行长Robert Iger也曾在去年4月证实上海迪士尼乐园将于2015年开幕。

据中国日报报导，北京环球影城主题乐园将于今年动工，预计2019年向公众开放。