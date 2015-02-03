中国债市：上海财政局将进行400亿元国库现金定存招标，期限六个月

符合条件的上海市国库集中支付代理银行需要在周四(5日)，到上海市财政局领取招标文件，并按招标文件规定做好投标工作。

这并非地方政府首次进行国库现金定存招标。北京财政局信息显示，该市曾于去年12月进行过一次地方国库现金定存招标，金额300亿元，期限一年。

国库现金定期存款招标此前一直以财政部为主，地方政府层面的非常少见。去年财政部共进行了12期国库现金定期存款招标，期限包括三、六和九个月三种，总额6,200亿元。2013年、2012年和2011年的操作量分别为4,300亿元、6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)