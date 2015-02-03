中国债市：上海财政局将进行400亿元国库现金定存招标，期限六个月

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透上海2月3日 - 中国人民银行上海分行周二公告，上海市财政局将以支持该市国库集中支付制度改革为主题，招标400亿元人民币国库现金定期存款，期限六个月。
刊登在央行上海总部网站的招标公告显示，参与本期国库现金管理招标的商业银行必须满足条件包括：参与该市国库集中支付代理银行范围；三年内无重大违法违规记录；资本充足率等指标达到监管标准等。
符合条件的上海市国库集中支付代理银行需要在周四(5日)，到上海市财政局领取招标文件，并按招标文件规定做好投标工作。
上海市财政局今年1月末发布《上海市国库现金管理操作细则》，规定该市国库现金管理定期存款招标，期限在一年以内。
这并非地方政府首次进行国库现金定存招标。北京财政局信息显示，该市曾于去年12月进行过一次地方国库现金定存招标，金额300亿元，期限一年。
国库现金定期存款招标此前一直以财政部为主，地方政府层面的非常少见。去年财政部共进行了12期国库现金定期存款招标，期限包括三、六和九个月三种，总额6,200亿元。2013年、2012年和2011年的操作量分别为4,300亿元、6,900亿元和4,500亿元。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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