路透基点：中国水务集团入市筹措7,000万美元六年期贷款--TRLPC

路透香港2月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，在香港 上市的中国水务集团有限公司已启动7,000万美元六年期融资案。 这笔分期偿还贷款由牵头行兼簿记行远东国际商业银行主导，利率为 三个月和六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290基点。 承贷1,500万美元或更多的银行，有190基点的前端费，可获牵头行兼 簿记行头衔；承贷1,100-1,490万美元，前端费为140基点，可获主办行头 衔；承贷600-1,090万美元，前端费为80基点，可获安排行头衔。 贷款在第三年末有认沽选择权。在两年宽限期之后，分九次、每半年 偿还：1-8次 (10%)，第9次(20%)。 如果银行决定行使认沽选择权，在宽限期之后，每半年向其偿还10% ，在贷款期末得到全部偿还。 贷款将用于再融资和营运资金。(完) (编译 张涛；审校 白云)