路透基点：香港联贷市场2014年贷款规模刷新纪录高位--TRLPC

路透香港2月3日 - 汤森路透旗下基点报导，中资企业大规模贷款， 以及蓝筹股企业和顶级借款者的几笔大额贷款，推动香港联贷市场2014年 贷款规模较上年增加16%，再创纪录高位。 中资企业贷款规模达560亿美元，占香港联贷市场的60%。尽管这类贷 款仍是香港联贷市场增长的主要推动力，但过去几年中资企业贷款并未进 一步加速上升，甚至2014年的贷款规模还低于2013年的561亿美元。 另一方面，顶级企业2014年贷款规模跳增1.7倍至168亿美元，占香港 联贷市场的18%。继2011年创下107亿美元的高位后，随后两年顶级企业贷 款规模减少，因很多这些企业选择在债市或通过双边交易融资。2014年这 类贷款规模大增主要受几笔大额贷款推动。(完) (编译 杜明霞；审校 高琦)