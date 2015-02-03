版本:
中国
货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 11:22 BJT

中国外汇：四季度经常项目顺差611亿美元，资本和金融项目逆差912亿美元

路透北京2月3日 - 中国国家外汇管理局周二公布，中国2014年四季度经常项目顺差611亿美元，资本和金融项目逆差912亿美元。2014年全年，国际收支经常项目顺差2,138亿美元，资本和金融项目逆差960亿美元。

外管局公布的国际收支平衡表初步数据显示，四季度经常项目中，货物贸易顺差1,693亿美元，服务贸易逆差733亿美元；资本和金融项目中，直接投资净流入610亿美元；国际储备资产减少300亿美元，其中，外汇储备资产（不含汇率、价格等非交易价值变动影响）减少293亿美元，

外管局并称，2014年经常项目中，货物贸易顺差4,719亿美元，服务贸易逆差1,981亿美元；资本和金融项目逆差中，直接投资净流入1,985亿美元。国际储备资产增加1,178亿美元，其中，外汇储备资产增加1,188亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站：here (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐