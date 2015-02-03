中国外汇：四季度经常项目顺差611亿美元，资本和金融项目逆差912亿美元

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透北京2月3日 - 中国国家外汇管理局周二公布，中国2014年四季度经常项目顺差611亿美元，资本和金融项目逆差912亿美元。2014年全年，国际收支经常项目顺差2,138亿美元，资本和金融项目逆差960亿美元。
外管局公布的国际收支平衡表初步数据显示，四季度经常项目中，货物贸易顺差1,693亿美元，服务贸易逆差733亿美元；资本和金融项目中，直接投资净流入610亿美元；国际储备资产减少300亿美元，其中，外汇储备资产（不含汇率、价格等非交易价值变动影响）减少293亿美元，
外管局并称，2014年经常项目中，货物贸易顺差4,719亿美元，服务贸易逆差1,981亿美元；资本和金融项目逆差中，直接投资净流入1,985亿美元。国际储备资产增加1,178亿美元，其中，外汇储备资产增加1,188亿美元。（完）
更多细节，请点选外管局网站：here (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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