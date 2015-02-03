更新版 1-中国财政：地方政府联手央行启动国库现金招标，将增加流动性释放

* 上海市财政局携手央行启动地方国库现金招标

* 盘活存量下的又一创新举措

* 流动性释放新渠道

* 将有越来越多地方财政部门效仿 (新增更多细节和评论)

路透上海2月3日 - 继北京市财政局去年底启动地方国库现金定存招标试点后，上海市财政局也于近日表示，为支持该市国库集中支付制度改革，将公开招标辖区内国库现金。市场人士认为，在盘活存量的思路下，中国将有越来越多地方政府的国库现金管理采取类似行动，从而为流动性释放打开想象空间。

有了解情况的人士并指出，去年开始，财政部对如何盘活国库存量资金就研究过不少创新的举措，地方财政的国库现金招标是其中一种。去年12月，北京市政府也曾进行过试点，并通过第三方机构--中金招标公司进行。

“而这次上海市财政局与央行上海分行能联合发文，应该是央妈勉强同意了的。可以说财政部已与央行达成共识，后续地方财政这类的操作会越来越多。”有了解情况的人士指出。

上海财政局也在文件中称，上海市的国库现金管理应充分考虑对市场流动性的影响，将与货币政策操作保持协调性。

根据券商此前发布的报告，中央财政存款与地方财政存款的各级国库现金存量，通常都在3万亿左右波动。此前仅仅是通过央行进行的定存招标，实现一定的收益。

中国人民银行上海分行周二公告称，将公开进行400亿元人民币国库现金定期存款，期限六个月。另据上海市财政局的信息，此次招标的国库现金，是指上海市、区（县）政府存放在同级国库的财政资金。

**唤醒沉睡中的地方财政国库现金**

在广义货币供应量快速攀升后，盘活存量近两年成为顶层设计提出的新概念。国务院总理李克强就曾指出，要研究激活财政存量资金，支出要进一步盘活财政存量，把闲置、沉淀的财政资金用好。

受此政策鼓励，财政部一直在研究推出盘活存量的具体措施。北京市财政局则在去年12月进行过首次地方国库现金定存招标，金额300亿元，期限一年。但值得关注的是，此次招标是通过中金招标有限责任公司进行，并未有“人民银行”相关字眼出现在招标信息中。

当时招标公告也显示，中金招标公司受北京市财政局委托，公开招标确定2014年北京市市级国库现金管理（第一期）存款银行，并根据评分进行额度分配。公开信息并显示，最终有16家银行的北京分行获得此次国库现金的存款分配，但并未公布定存利率。

“我们只是受托机构，整个过程都有招标小组按要求严格审核，数量是公开的，但利率不公开。”中金招标公司有关人士称。

而上海市财政局操作细则尽管也提到是公开招标，但明确称，国库现金管理商业银行定期存款公开招标工作由上海市国库现金管理招标小组负责。

“招标小组成员由市财政局、人行上海分行、市金融服务办公室、市审计局、市监察局以及相关业务主管部门人员构成。”操作细则称。

刊登在央行上海总部网站的招标公告显示，参与本期国库现金管理招标的商业银行必须满足条件包括：参与该市国库集中支付代理银行范围；三年内无重大违法违规记录；资本充足率等指标达到监管标准等。

符合条件的上海市国库集中支付代理银行需要在周四(5日)，到上海市财政局领取招标文件，并按招标文件规定做好投标工作。

上海市财政局今年1月末发布《上海市国库现金管理操作细则》，规定该市国库现金管理定期存款招标，期限在一年以内。