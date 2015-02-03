《KEMP专栏》美国钻机数量大减令空头错愕，油价急速反弹

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
北达科他州矿产资源部(Department of Mineral Resources)估计，该州生产商需要每桶55-65美元的井口价(wellhead price)，才能维持当前每天120万桶的产量。而目前的井口价仅为每桶40美元。
其他专业人士对于可持续的价格水平都有自己的判断，但几乎所有的可持续价格水平都要高于当前价格。
2012-2014年的大部分时间里，油价都保持在100美元上方，这样的高价格是无法持续的。同样，目前在60美元以下的低价格也是如此，难以持续。
在一段时间内，原油价格或将停留在难以持续的低水准，但钻井数量快速下滑以及需求增加的迹象，意味着油价或许在短期内出现温和反弹。
当然了，人们目前仍然可能找出一些理由来看空油价，即便油价处于或低于50美元，但这样做的风险与回报并不有利。
有许多理由使我们相信油价也许会在年内温和反弹至60甚至65美元，而不是下跌到40或30美元。(完) (编译 张涛/张荻/陈宗琦/王颖/洪曦; 审校 蔡美珍/高琦)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)