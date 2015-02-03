《KEMP专栏》美国钻机数量大减令空头错愕，油价急速反弹

北达科他州矿产资源部(Department of Mineral Resources)估计，该州生产商需要每桶55-65美元的井口价(wellhead price)，才能维持当前每天120万桶的产量。而目前的井口价仅为每桶40美元。

其他专业人士对于可持续的价格水平都有自己的判断，但几乎所有的可持续价格水平都要高于当前价格。

2012-2014年的大部分时间里，油价都保持在100美元上方，这样的高价格是无法持续的。同样，目前在60美元以下的低价格也是如此，难以持续。

在一段时间内，原油价格或将停留在难以持续的低水准，但钻井数量快速下滑以及需求增加的迹象，意味着油价或许在短期内出现温和反弹。

当然了，人们目前仍然可能找出一些理由来看空油价，即便油价处于或低于50美元，但这样做的风险与回报并不有利。