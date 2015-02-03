台湾债市：RP利率持稳，国际债交割令资金回流速度减缓

路透台北2月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二持稳。交易员表示，今日市场仍受国际债券交割效应影响，整体资金虽偏多，但分配不均。

他们指出，今日有6.41亿美元的高盛30年期美元债券交割，寿险虽没有提解的要求，但只要到期就走钱，不过还是有其他的投信、寿险来要券。只是天期落点要求安排在年前，跨年承做依旧偏少。

〞虽是月初，回流速度没很快，有海外债交割。〞一大型证券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，部分跨农历年RP成交在0.64-0.65%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

今日有财政部发行91天期104-3期国库券，金额300亿台币；高盛发行30年期美元债券共6.41亿美元。

本周债券发行情况包括：周三台北富邦银行发行1亿美元债及瑞士信贷4亿美元债及6,000万澳元债；周五远东新 发行公司债26亿台币。