台湾债市：RP利率持稳，国际债交割令资金回流速度减缓

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透台北2月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二持稳。交易员表示，今日市场仍受国际债券交割效应影响，整体资金虽偏多，但分配不均。
他们指出，今日有6.41亿美元的高盛30年期美元债券交割，寿险虽没有提解的要求，但只要到期就走钱，不过还是有其他的投信、寿险来要券。只是天期落点要求安排在年前，跨年承做依旧偏少。
〞虽是月初，回流速度没很快，有海外债交割。〞一大型证券商交易员说。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，部分跨农历年RP成交在0.64-0.65%，也同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。
今日有财政部发行91天期104-3期国库券，金额300亿台币；高盛发行30年期美元债券共6.41亿美元。
本周债券发行情况包括：周三台北富邦银行发行1亿美元债及瑞士信贷4亿美元债及6,000万澳元债；周五远东新 发行公司债26亿台币。
至于债券还本主要有：周四亚洲水泥 公司债25亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。