《路透晚报》--2月3日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国政策：强化大通关协作机制，实现“三互”举措--国务院

为落实推动内陆同沿海沿边通关协作，中国国务院周二发布通知称，将强化大通关协作机制，实现信息互换、监管互认、执法互助的“三互”举措，力争到2020年，形成既符合中国国情又具有国际竞争力的大通关管理体制机制。

--中国投资：对墨西哥无限期搁置高铁项目感到遗憾，希望保护中企合法权益--发改委

对近日墨西哥政府决定无限期搁置墨西哥城至克雷塔罗高速铁路项目，中国国家发改委周一表示对此感到遗憾，并希望切实切实保障中国企业的合法权益。

--中国反腐：北京能源集团原董事长陆海军涉嫌严重违纪，正接受组织调查

中国大型国有企业的反腐之风亦愈刮愈烈，最新落马的是北京能源集团原董事长陆海军，其因涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。

【金融】

--中国财政：地方政府联手央行启动国库现金招标，将增加流动性释放

继北京市财政局去年底启动地方国库现金定存招标试点后，上海市财政局也于近日表示，为支持该市国库集中支付制度改革，将公开招标辖区内国库现金。市场人士认为，在盘活存量的思路下，中国将有越来越多地方政府的国库现金管理采取类似行动，从而为流动性释放打开想象空间。

--中国金融：今年银行业潜在风险上升，刚性兑付格局可能被打破--普华永道

国际会计和咨询机构--普华永道周二发布专题调研报告指出，今年中国金融及银行业的潜在风险明显上升，不良贷款继续上升，净息差将进一步被压缩，而年内很有可能出现债券、信托等金融产品的违约个案，刚性兑付格局有可能被打破。

--银行观点：单一宽信贷难解融资约束，中国央行将加码定向调控--交行

中国交通银行资产管理中心最新报告指出，当前经济持续下行，单一“宽信贷”无法有效对冲实际利率被动抬升引致的融资约束，同时也不利于推动实体经济“去杠杆”再平衡调整。未来，货币政策将相机抉择，实施更加精准、有力、有效的结构性定向调控。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购量增价稳，资金需求升温放水力度仍待增强

中国央行公开市场周二逆回购操作较上周同期放量，但单日净投放规模持稳，逆回购利率也延续稳势。在春节前提现需求以及密集新股IPO申购叠加影响下，资金压力不小，不过央行扶助力度上仍偏显谨慎。

--中国债市动态：现券及利率互换波动不大，近千亿逆回购投放利好有限

中国银行间债市周二早盘现券收益率及利率互换(IRS)变化不大。交易员表示，继昨日央行流动性投放传言之后，央行公开市场今日近千亿逆回购驰援，令资金状况逐渐有所缓和，但现券利好不甚明显；一级国开新债结果除七年期流动性不佳外，基本接近预期。

--中国货币市场：逆回购加力资金供给改善，但春节前不敢轻言乐观

中国银行间市场周二资金供给出现明显改善，因稍早公开市场逆回购力度有所增加，加之不排除央行并伴以SLO等私下放水，七天期回购利率涨势放缓。

--《中国新债预测》五年国债预测均值3.34%，二级情绪尚可料需求中性向好

中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，虽跨节资金面心态谨慎，但经济基本面走弱态势不改，且央行逆回购及SLO等多手段对流动性提供支撑，债市整体暖意仍存，惟收益率下行空间有待更多政策出台，料明日新债需求中性偏好，预测均值落于3.34%。

--中国货币市场：55家银行公布今年同业存单发行额度，累计25,340亿元

中国江苏海门农村商业银行最新公布2015年同业存单发行计划，额度为50亿元人民币。至此，已有55家银行公布今年同业存单额度，累计25,340亿元。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小幅反弹，短期是否续贬值存分歧

人民币兑美元即期周二早盘随中间价小幅反弹，主因隔夜美元指数 .DXY 回调。交易员称，近期人民币走势的背后逻辑主要是强势美元以及国内经济数据欠佳。但对短期是否延续贬值走势，市场看法存在分歧。

--中国外汇：2014年资本项目逆差创新高，反映资金流出及资本输出

中国2014年全年及四季度资本和金融项目双双录得历史最大规模逆差，这即显示过去半年多强势美元导致的跨境资金流出压力不容小觑，亦与中国主动对外输出资本的长期战略选项有关。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升2.4%结束五连跌，金融板块集体反弹激发市场人气

中国股市沪综指周二收升2.4%，结束连续五日下跌。分析师指出，今日央行加大逆回购力度，使得人民币持续贬值造成的流动性收紧压力有所缓解。股指持续下跌后亦技术性反弹要求，中小盘股票率先启动，午盘金融板块亦现集体回升，带动股指上涨。

--台湾证券：金管会称台股涨跌幅由7%提高至10%，8月3日实施

台湾金管会周二宣布股市扬升方案，其中包括台股涨跌幅限制由7%放宽至10%，将于8月3日正式实施。

--中国个股：中信证券和招商证券等获批成为首批50ETF期权做市商

在中国首只证券期权品种--上证40ETF期权下周一即将上线交易之时，中信证券和招商证券周二刊登公告称，已获中国证监会批复，这两家获得首批上证50ETF期权做市商资格。

--中港个股：中国铁建称墨高铁被叫停只是个别事件，与墨方交涉赔偿问题