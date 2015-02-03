银行观点：单一宽信贷难解融资约束，中国央行将加码定向调控--交行

路透北京2月3日 - 中国交通银行 资产管理中心最新报告指出，当前经济持续下行，单一“宽信贷”无法有效对冲实际利率被动抬升引致的融资约束，同时也不利于推动实体经济“去杠杆”再平衡调整。未来，货币政策将相机抉择，实施更加精准、有力、有效的结构性定向调控。

以下是交通银行资管中心报告要点摘录：

**基建刺激难持续**

1月制造业PMI大幅回落至49.8，这也是自2012年10月以来首次跌破50荣枯线。从主要分项指标看，购进价格、原材料库存均超预期回落，与此相对的是产成品库存却连续两个月增长。微观制造业的补库存意愿明显不振。实际上，自2013年以来，制造业固定资产投资增速已持续低于全社会固定资产投资增速。

面对经济持续下行，上周发改委密集批复了九项基建工程，投资额共计660亿元人民币。在工业通缩风险增大、私人投资创新动力不足的当前形势下，“铁公基”虽对基本面企稳有一定支撑，但难以推动大众创业、万众创新的可持续发展。

**宽信贷效果有限**

2014年新增贷款9.78万亿元，同比多增8,900亿元；新增社融16.46万亿，同比少增8,304亿元。2014年12月新增贷款为6,973亿，创历年同期之最。

在信贷占全社会固定投资资金来源比重已经下降至12%左右的当前形势下，单一“宽信贷”无法有效对冲实际利率被动抬升引致的“融资约束”，同时也不利于推动实体经济“去杠杆”再平衡调整。

**货币政策突出定向调控**

未来，货币政策将相机抉择，实施更加精准、有力、有效的结构性定向调控。自1月16号以来，中国央行相继实施500亿再贷款、加量续作MLF、国库定存招标、重启7天及28天逆回购的相机操作等。