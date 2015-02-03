银行观点：单一宽信贷难解融资约束，中国央行将加码定向调控--交行

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透北京2月3日 - 中国交通银行 资产管理中心最新报告指出，当前经济持续下行，单一“宽信贷”无法有效对冲实际利率被动抬升引致的融资约束，同时也不利于推动实体经济“去杠杆”再平衡调整。未来，货币政策将相机抉择，实施更加精准、有力、有效的结构性定向调控。
以下是交通银行资管中心报告要点摘录：
**基建刺激难持续**
1月制造业PMI大幅回落至49.8，这也是自2012年10月以来首次跌破50荣枯线。从主要分项指标看，购进价格、原材料库存均超预期回落，与此相对的是产成品库存却连续两个月增长。微观制造业的补库存意愿明显不振。实际上，自2013年以来，制造业固定资产投资增速已持续低于全社会固定资产投资增速。
面对经济持续下行，上周发改委密集批复了九项基建工程，投资额共计660亿元人民币。在工业通缩风险增大、私人投资创新动力不足的当前形势下，“铁公基”虽对基本面企稳有一定支撑，但难以推动大众创业、万众创新的可持续发展。
**宽信贷效果有限**
2014年新增贷款9.78万亿元，同比多增8,900亿元；新增社融16.46万亿，同比少增8,304亿元。2014年12月新增贷款为6,973亿，创历年同期之最。
在信贷占全社会固定投资资金来源比重已经下降至12%左右的当前形势下，单一“宽信贷”无法有效对冲实际利率被动抬升引致的“融资约束”，同时也不利于推动实体经济“去杠杆”再平衡调整。
**货币政策突出定向调控**
未来，货币政策将相机抉择，实施更加精准、有力、有效的结构性定向调控。自1月16号以来，中国央行相继实施500亿再贷款、加量续作MLF、国库定存招标、重启7天及28天逆回购的相机操作等。
基于“稳增长、调结构、促改革”的多目标协同平衡，以及“去杠杆、宽信贷”的平衡调整压力，预计近期央行将密集启动包括公开市场逆回购、SLO及SLF、招标利率下调、不对称降息等在内的结构性定向调控。（完） (发稿 李贺; 审校 曾祥进)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。