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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 11:47 BJT

韩国个股：三星电子将考虑合适的并购机会--董事会成员

路透首尔2月3日 - 韩国三星电子 董事会成员之一尹富根周二表示，有合适机会来临时，该公司将会考虑并购或收购。

尹富根也是三星消费电子部总负责人，他在记者会中并表示，今年推出的新家用电器产品将搭载三星的Tizen运作平台，做为该公司切入物联网的努力。(完)

(编译 李婷仪 审校 高琦)
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