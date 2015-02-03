韩国个股：三星电子将考虑合适的并购机会--董事会成员

路透首尔2月3日 - 韩国三星电子 董事会成员之一尹富根周二表示，有合适机会来临时，该公司将会考虑并购或收购。

尹富根也是三星消费电子部总负责人，他在记者会中并表示，今年推出的新家用电器产品将搭载三星的Tizen运作平台，做为该公司切入物联网的努力。(完)