中国债市动态：现券及利率互换波动不大，近千亿逆回购投放利好有限

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透上海2月3日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率及利率互换(IRS)变化不大。交易员表示，继昨日央行流动性投放传言之后，央行公开市场今日近千亿逆回购驰援，令资金状况逐渐有所缓和，但现券利好不甚明显；一级国开新债结果除七年期流动性不佳外，基本接近预期。
“就早上公开市场的情况，现券不大动呢，利率互换也就上了一个点，”上海一银行交易员称，逆回购对冲了到期量，投放还不算大，不过昨天尾盘有SLO传言，资金明显好很多。
他并谈到，现在先看看资金情况，如果央行持续放水，不管是通过定向还是公开市场方式，债券持有的风险都不会太大，而且经济基本面也依旧疲弱，所以债市应该还是机会比较大。
中国央行公开市场周二共进行900亿元人民币逆回购操作，其中七天期350亿元，28天期550亿元，中标利率分别为3.85%和4.80%；操作较上周同期放量，但单日净投放规模持稳，逆回购利率也延续稳势。在春节前提现需求以及密集新股IPO申购叠加影响下，资金压力不小，不过央行扶助力度上仍偏显谨慎。
一级市场方面，国家开发银行上午招标的五期固息债除七年期外，基本接近预期，结果分别为3.6730%，3.7252%和3.76%；七年期为3.86%，10年期为3.81%。五期债的投标倍数分别为3.21倍、2.80倍、3.13倍和2.77倍和2.78倍。
华南一券商交易员表示，国开七年期新债因流动性太差，需求略差，而其余期限则跟预期差距不大，对二级市场影响也不大明显。
剩余期限近10年的国开行140222券报价成交收益率 在3.86%/3.84%，上日尾盘为3.8450%/3.82%。
国债期货主力合约TF1503 早盘收报97.596元，较上日结算价跌0.002元。(完) (发稿 吴芳; 审校 杨淑祯)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。