中国债市动态：现券及利率互换波动不大，近千亿逆回购投放利好有限

路透上海2月3日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率及利率互换(IRS)变化不大。交易员表示，继昨日央行流动性投放传言之后，央行公开市场今日近千亿逆回购驰援，令资金状况逐渐有所缓和，但现券利好不甚明显；一级国开新债结果除七年期流动性不佳外，基本接近预期。

“就早上公开市场的情况，现券不大动呢，利率互换也就上了一个点，”上海一银行交易员称，逆回购对冲了到期量，投放还不算大，不过昨天尾盘有SLO传言，资金明显好很多。

他并谈到，现在先看看资金情况，如果央行持续放水，不管是通过定向还是公开市场方式，债券持有的风险都不会太大，而且经济基本面也依旧疲弱，所以债市应该还是机会比较大。

中国央行公开市场周二共进行900亿元人民币逆回购操作，其中七天期350亿元，28天期550亿元，中标利率分别为3.85%和4.80%；操作较上周同期放量，但单日净投放规模持稳，逆回购利率也延续稳势。在春节前提现需求以及密集新股IPO申购叠加影响下，资金压力不小，不过央行扶助力度上仍偏显谨慎。

一级市场方面，国家开发银行上午招标的五期固息债除七年期外，基本接近预期，结果分别为3.6730%，3.7252%和3.76%；七年期为3.86%，10年期为3.81%。五期债的投标倍数分别为3.21倍、2.80倍、3.13倍和2.77倍和2.78倍。

华南一券商交易员表示，国开七年期新债因流动性太差，需求略差，而其余期限则跟预期差距不大，对二级市场影响也不大明显。

剩余期限近10年的国开行140222券报价成交收益率 在3.86%/3.84%，上日尾盘为3.8450%/3.82%。