全球金融：1月全球并购交易为2011年以来同期最旺，亚太地区成焦点

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
美国公司1月收购的海外目标最多，总计进行了118宗对外并购案，价值503亿美元，占到了当月跨境并购交易总量的近一半，为2006年以来最佳的年度开局。按并购价值计算，最受青睐的并购目标国是英国，其次是美国。
年内迄今规模最大的交易，当属香港亿万富豪李嘉诚对旗下的长江实业与和记黄埔进行重组。交易总价值477亿美元，超过了排在其后的三宗最大并购案的合计规模。
香港的这笔大交易是1月份发生的八宗超大交易之一。这些交易的单笔价值都在50亿美元或以上，总共达到1,140亿美元，为2011年1月以来最高。
1月发生的这八宗超大交易，其中的三笔属于金融行业，两笔来自电信领域；能源和电力、原材料以及医疗保健行业各有一笔。
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(编译 王颖/高琦 审校 李婷仪)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。