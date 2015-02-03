全球金融：1月全球并购交易为2011年以来同期最旺，亚太地区成焦点

美国公司1月收购的海外目标最多，总计进行了118宗对外并购案，价值503亿美元，占到了当月跨境并购交易总量的近一半，为2006年以来最佳的年度开局。按并购价值计算，最受青睐的并购目标国是英国，其次是美国。

年内迄今规模最大的交易，当属香港亿万富豪李嘉诚对旗下的长江实业与和记黄埔进行重组。交易总价值477亿美元，超过了排在其后的三宗最大并购案的合计规模。

香港的这笔大交易是1月份发生的八宗超大交易之一。这些交易的单笔价值都在50亿美元或以上，总共达到1,140亿美元，为2011年1月以来最高。

1月发生的这八宗超大交易，其中的三笔属于金融行业，两笔来自电信领域；能源和电力、原材料以及医疗保健行业各有一笔。

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