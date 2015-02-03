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市场报道 | 2015年 2月 4日 星期三 07:27 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--2月4日-2月11日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

2月2日当周

2月4日(三)

1200 美国抵押贷款市场指数 1月30日当周 -- 544.2

再融资指数 -- 2,605.4

1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 1月 增加22.5 增加24.1

1445 美国Markit综合PMI 1月终值 -- 54.2

Markit服务业PMI -- 54.0

1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 1月 56.3 56.5

企业活动指数 57.6 58.6

就业指数 -- 55.7

新订单指数 -- 59.2

价格指数 -- 49.8

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 -- 46.7

经季节调整的PMI 53.9 55.4

2月5日(四)

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差380 逆差390

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 一周 29.0 26.5

四周均值(万人) -- 29.85

续请失业金人数(万人) 239.5 238.5

1330 美国劳工成本 第四季初值 +1.0% -1.0%

非农生产率环比年率 +0.5% +2.3%

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 逆差12.0 逆差6.4

出口(亿加元) 429.0 432.6

进口(亿加元) 442.0 439.1

2月6日(五)

1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加23.4 增加25.2

民间就业岗位(万个) 增加22.5 增加24

制造业就业岗位(万个) 增加1.2 增加1.7

政府就业岗位(万个) -- 增加1.2

失业率 5.6% 5.6%

平均时薪 +0.3% -0.2%

平均每周工时 34.6 34.6

就业参与率 -- 62.7%

1330 加拿大就业变动(万人) 1月 增加0.45 减少0.43

失业率 6.7% 6.6%

1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 +5.0% -13.8%

2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加150 增加140.8

2月9日当周

2月9日(一)

1315 加拿大房屋开工年率(万户) 1月 -- 18.06

1500 美国就业趋势指数 2月 -- 128.4

2月10日(二)

1400 美国NFIB小企业信心指数 1月 -- 100.40

1500 美国JOLTS职位空缺数(万人) 12月 -- 497.2

1500 美国批发(趸售)库存(较前月) 12月 +0.2% +0.8%

趸售销售(较前月) -- -0.3%

2月11日(三)

1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 -- 盈余20

(完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 　 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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