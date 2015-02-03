美国与加拿大经济指标预测--2月4日-2月11日****

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
2月2日当周
2月4日(三)
1200 美国抵押贷款市场指数 1月30日当周 -- 544.2
再融资指数 -- 2,605.4
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 1月 增加22.5 增加24.1
1445 美国Markit综合PMI 1月终值 -- 54.2
Markit服务业PMI -- 54.0
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 1月 56.3 56.5
企业活动指数 57.6 58.6
就业指数 -- 55.7
新订单指数 -- 59.2
价格指数 -- 49.8
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 1月 -- 46.7
经季节调整的PMI 53.9 55.4
2月5日(四)
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 12月 逆差380 逆差390
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 一周 29.0 26.5
四周均值(万人) -- 29.85
续请失业金人数(万人) 239.5 238.5
1330 美国劳工成本 第四季初值 +1.0% -1.0%
非农生产率环比年率 +0.5% +2.3%
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 12月 逆差12.0 逆差6.4
出口(亿加元) 429.0 432.6
进口(亿加元) 442.0 439.1
2月6日(五)
1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加23.4 增加25.2
民间就业岗位(万个) 增加22.5 增加24
制造业就业岗位(万个) 增加1.2 增加1.7
政府就业岗位(万个) -- 增加1.2
失业率 5.6% 5.6%
平均时薪 +0.3% -0.2%
平均每周工时 34.6 34.6
就业参与率 -- 62.7%
1330 加拿大就业变动(万人) 1月 增加0.45 减少0.43
失业率 6.7% 6.6%
1330 加拿大建筑许可(较前月) 12月 +5.0% -13.8%
2000 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加150 增加140.8
2月9日当周
2月9日(一)
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 1月 -- 18.06
1500 美国就业趋势指数 2月 -- 128.4
2月10日(二)
1400 美国NFIB小企业信心指数 1月 -- 100.40
1500 美国JOLTS职位空缺数(万人) 12月 -- 497.2
1500 美国批发(趸售)库存(较前月) 12月 +0.2% +0.8%
趸售销售(较前月) -- -0.3%
2月11日(三)
1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 -- 盈余20
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月8日当周 5月9日(二) 1000 美国NFIB小型企业信心指数 4月 -- 104.7 1230 加拿大建筑许可(较前月) 3月 +5.5% -2.5% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 3月修正值 -0.1% -0.1% 趸售销售(较前月) 3月 +0.2% +0.6% 1400 美国JOLTS职位空缺数(万个) 3月 -- 574.3 5月10日(三