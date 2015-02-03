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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 12:06 BJT

更新版1-路透基点：中国水务入市筹措7,000万美元六年期贷款--TRLPC

(新增第六段有关路演的内容)
    路透香港2月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，在香港
上市的中国水务集团有限公司已启动7,000万美元六年期融资案。
    
    这笔分期偿还贷款由牵头行兼簿记行远东国际商业银行主导，利率为
三个月和六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290基点。
    
    承贷1,500万美元或更多的银行，有190基点的前端费，可获牵头行兼
簿记行头衔；承贷1,100-1,490万美元，前端费为140基点，可获主办行头
衔；承贷600-1,090万美元，前端费为80基点，可获安排行头衔。
    
    贷款在第三年末有认沽选择权。在两年宽限期之后，分九次、每半年
偿还：1-8次 (10%)，第9次(20%)。
    
    如果银行决定行使认沽选择权，在宽限期之后，每半年向其偿还10%
，在贷款期末得到全部偿还。
    
    周二将在台北举行路演。银行回复截止日期为3月13日。
    
    贷款将用于再融资和营运资金。(完)
    
  
 (编译 张涛；审校 杜明霞)
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