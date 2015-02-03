更新版1-路透基点：中国水务入市筹措7,000万美元六年期贷款--TRLPC

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
(新增第六段有关路演的内容) 路透香港2月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，在香港 上市的中国水务集团有限公司已启动7,000万美元六年期融资案。 这笔分期偿还贷款由牵头行兼簿记行远东国际商业银行主导，利率为 三个月和六个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290基点。 承贷1,500万美元或更多的银行，有190基点的前端费，可获牵头行兼 簿记行头衔；承贷1,100-1,490万美元，前端费为140基点，可获主办行头 衔；承贷600-1,090万美元，前端费为80基点，可获安排行头衔。 贷款在第三年末有认沽选择权。在两年宽限期之后，分九次、每半年 偿还：1-8次 (10%)，第9次(20%)。 如果银行决定行使认沽选择权，在宽限期之后，每半年向其偿还10% ，在贷款期末得到全部偿还。 周二将在台北举行路演。银行回复截止日期为3月13日。 贷款将用于再融资和营运资金。(完) (编译 张涛；审校 杜明霞)
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。