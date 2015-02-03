《即时观点》澳洲央行意外降息25个基点以刺激经济成长和需求

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
摩根大通分析师TOM KENNEDY：
此次降息看来或多或少与几次通胀下修，以及我们对周五货币政策声明中对成长展望的预期有关。
当你将失业率可能升高，以及国内需求仍低于整体趋势水平纳入考量，那么澳洲央行就有足够的空间采取行动，并为经济提供多一些支撑。
我们认为他们未来势必维持温和倾向，未来几个月进展情况将取决于数据表现。就业数据将是关键，尤其是失业率。我们认为失业率将升高，但如果失业率在未来几个月窜升，澳洲央行有可能再度有所动作。
澳洲央行将密切监视整体的进展，并以此做为因应的依据，因为不存在通胀压力确实给了央行比过去更大的弹性。
我们认为年底前利率会降到2.0%。(完) (编译 洪曦/郑茵/王颖/张明钧/陈宗琦；审校 许娜/张荻/李爽/徐文焰)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。