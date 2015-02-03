《即时观点》澳洲央行意外降息25个基点以刺激经济成长和需求

摩根大通分析师TOM KENNEDY：

此次降息看来或多或少与几次通胀下修，以及我们对周五货币政策声明中对成长展望的预期有关。

当你将失业率可能升高，以及国内需求仍低于整体趋势水平纳入考量，那么澳洲央行就有足够的空间采取行动，并为经济提供多一些支撑。

我们认为他们未来势必维持温和倾向，未来几个月进展情况将取决于数据表现。就业数据将是关键，尤其是失业率。我们认为失业率将升高，但如果失业率在未来几个月窜升，澳洲央行有可能再度有所动作。

澳洲央行将密切监视整体的进展，并以此做为因应的依据，因为不存在通胀压力确实给了央行比过去更大的弹性。