台湾货币市场：期底短率依旧续处低档，年终奖金发放将带动资金需求

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 提存期底短率依旧续处低档
* 年终奖金发放带动资金需求
* 短票利率徘徊既有区间低位
记者 詹静宜
路透台北2月3日 - 台湾银行间短率周二续处低档。市场人士指出，本提存期银行间累积超额准备破兆(万亿)台币，今日为期底最后一个交易日，大型行库积极去化帐上积数，以避免积累至下旬，但资金去化管道有限，仰赖年终奖金带动资金需求，令短率贴近区间低位。
市场调度人士表示，尽管农历春节前资金偏向宽松，但随着年关脚步逼近，本周起企业发放年终奖金的资金需求料陆续增温，并在年关前两天达到高峰，有望引领近期表现疲弱的拆款需求转趋活络，有助于舒缓银行间资金去化压力。
〞奖金发归发，还是会回到金融机构体系，农历年前后资金还是会很松。〞一位本地大型银行资金调度人士说。
此外，市场资调人士称，此提存期银行间累积超额准备过高，而央行上日又减发226亿元定存单，致大型行库资金去化压力加大，近期迫切去化帐上积数，但短票去化管道明显不足，只能以区间低位利率寻求资金拆出机会。
因应农历年新钞需求，台湾银行从本月12日起陆续排定银行提领新钞，也导致银行的库存现金增加，推高超额积数。根据央行统计，周一通货发行数来到1兆8,489.29亿台币，较9日约增加1,354.42亿。
本地时间12:05时：
--台币兑美元 升1.23角，报31.562。
--台湾加权股价指数 涨0.69%，报9,452.12点。
--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.388%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.387-0.395%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.425%，上日为0.380-0.500%。
**短票持续供不应求**
短票市场方面，票券商表示，周二票源仍旧短缺，交投以到期续作为主，周四及五票源才会陆续增加，以月初资金偏向宽裕的情势来看，即使票源增加照样供不应求，月初短票利率仍可望持于既有区间低位。
〞早上很多银行来挂号，但都没有票可以给。〞一位大型票券交易员说。
票券资调人士指出，由于2月底正逢农历年通货回笼高峰期，目前银行端不希望短票资金落点2月底，担心通货回笼让资金水涨船高，短票落点都尽量跨到3月底前。
今日票券商与银行承作的跨农历年30天期自保短票主要利率在0.59-0.62%，主交投落在0.60%，同于上日。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.597%，前日平均利率在0.541%，成交量为32亿台币。
今日台湾央行存单到期金额1,839亿台币，发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额高达2兆2,606.1亿台币，余日落点分别为周三4,783.50亿、周四6,417.80亿及周五2,806.00亿。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为负227亿台币，累积超额准备为1兆1,057亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆3,186亿台币。
**RP利率续稳**
债券市场附买回(RP)利率周二持稳。交易员表示，今日市场仍受国际债券交割效应影响，整体资金虽偏多，但分配不均。
他们指出，今日有6.41亿美元的高盛30年期美元债券交割，寿险虽没有提解的要求，但只要到期就走钱，不过还是有其他的投信、寿险来要券。只是天期落点要求安排在年前，跨年承做依旧偏少。
〞虽是月初，回流速度没很快，有海外债交割。〞一大型证券商交易员说。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，部分跨农历年RP成交在0.64-0.65%，也同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。
今日有财政部发行91天期104-3期国库券，金额300亿台币；高盛发行30年期美元债券共6.41亿美元。
本周债券发行情况包括：周三台北富邦银行发行1亿美元债、瑞士信贷4亿美元债及6,000万澳元债；周五远东新 发行公司债26亿台币。
至于债券还本主要有：周四亚洲水泥 公司债25亿台币。(完) (集体采写 董永年; 审校 杨淑祯)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。