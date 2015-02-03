券商观点：中国地方两会全面下调GDP目标，投资冲动受抑制--海通

路透北京2月3日 - 随着中国大部分地方两会的落幕，海通证券对“新常态”下地方经济发展的逻辑进行梳理，称多数地方下调了2015年的GDP目标增速，加之新预算法使其融资受限，地方政府举债投资冲动缓解。

当前制造业去产能、房地产依然萎靡的背景下，基建投资成为托底经济的“救命稻草”，各省普遍将基建投资列为今年重要目标，但当前基建融资模式生变，融资缺口仍大，未来资金来源仍存疑。

海通指出，地方普遍提出接轨国家区域战略，去产能与产能输出并举；环保力度或只增不减，还将因地制宜推进国资国企改革。

以下是海通证券报告要点摘录：

地方全面下调GDP目标，上海未提具体目标。28个省份中，有26个下调了2015年GDP目标增速，仅西藏维持不变。尤其值得注意的是，上海未在政府工作报告中提及具体目标增速，而是简化为“经济平稳增长”。这与2012、2013年大部分省份维持目标增速不变、2014年仍有一省上调形成鲜明对比。

地方下调增长目标的四大原因。一是客观上经济高增长已难以为继；二是地方政绩考核机制转变，从数量至上到质量优先；三是经济核算改革提速，地方GDP去水分；四是统计局大幅上修历史GDP增速，稳增长压力大幅减轻。

地方GDP目标增速下调的两个附带影响。一是财政收入目标增速继续大范围下调，二是各省居民收入目标增速随之同步下调。

新制度缓解地方投资冲动，投资目标下调幅度和范围增大。十八届三中全会和2013年底中央经济工作会议后，地方政府考核已淡化GDP，而新《预算法》下地方政府融资受限，缓解了地方政府举债融资冲动。因而越来越多的地方政府继续下调或淡化固定资产投资的目标增速，而下调的幅度也较2014年来得更大。其中中西部投资坍缩根源在于投资效率低下，2014年中西部地区投资回报率（GDP/固定资产投资）已低于1。

基建投资托底经济，但融资缺口仍大。当前制造业去产能、房地产依然萎靡的背景下，基建投资成为托底经济的“救命稻草”，而各省在2015年两会中也普遍把基建投资列为本年的重要目标。但当前基建融资模式生变，融资缺口仍大，未来资金来源仍存疑。同时，各地方政府更强调发挥消费的基础作用，部分省份明确提出要大力发展服务贸易。

调低增长优化结构，因地制宜迎接新常态。2014年底的中央经济工作会议五大目标之首是“保持经济稳定增长”，并称“关键是保持稳增长和调结构之间平衡”、“把经济工作的着力点放到转方式调结构上来”。这意味着当前政府经济总体目标并不唯一，调低增长的同时，更要优化结构。而2015年各地方《政府工作报告》中也体现了这一思路：

地方接轨国家区域战略，去产能与产能输出并举。2014年底中央经济工作会议提出五大任务中的第四条为“优化经济发展空间格局”，对应“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略。2015年各地在《政府工作报告》中普遍提出要主动融入三大战略，或有助于促进要素的公平交易、提高资源配置效率，实现区域经济结构的优化和升级。

环保力度或只增不减。2015年是新《环保法》实施之年，也是《“十二五”节能减排规划》收官之年。从地方两会来看，环境治理仍是重点，各地放政府的环保力度或只增不减。