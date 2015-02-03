《中国债市每日综述》午后IRS领衔下探，外围宽松提升对中国央行期许

* 现券收益率稳中微降，IRS午后跌幅相对明显

* 海外央行先后宽松，增加市场对中国政策放松期许

* 若中国央行仍无动作，债市只能继续观望

路透上海2月3日 - 中国银行间债市周二午后利率互换(IRS)领衔下探，因海外央行纷纷放松，境外IRS走低扰动境内，其中并以长端跌幅居前。相对而言，现券收益率则跌势不甚明显，仅稳中微降。

交易员称，虽然全球宽松大势所趋，但中国央行是否会很快加入其中还很难确定。若其依旧使用定向调控和公开市场逆回购等组合拳，债市只能继续观望。

上海一银行交易员表示，“(IRS)海外先动的，国内跟着砸。IRS就是靠预期，海外猛砸，国内机构自己倒没这么大动静。”

北京时间周二中午时段，澳洲央行宣布降息，将指标利率调降至2.25%的历史低点，结束18个月来的宽松政策空白期。 这是在不到一个月内，继印度和新加坡之后，亚太地区第三次有央行宽松货币政策。

另外，在三周前刚刚放宽货币政策后，印度央行周二维持利率在7.75%不变，但将银行的法定流动性比率(statutory liquidity ratio，SLR)从2月7日开始下调50个基点至21.5%，以刺激银行向经济注入更多资金。

华中一银行交易员认为，就中国央行自身操作来看，今日公开市场逆回购规模有所增加，但实际影响较为中性。若中国货币政策不能跟进放松，债市操作仍要保持谨慎。

“预期在松，就看中国央行能挺到什么时候。(如果没有政策出台)现在拿券，就得快进快出，不要贪多。”她指出。

交易员并透露，利率互换五年期午后一度跌幅达到8个基点(bp)，随后收窄至5个bp左右。现券收益率整体来看，仅是微降，幅度不大。

剩余期限近10年的国开行固息债140229券最新报价 在3.8050%/3.7900%，上日尾盘为3.8200%/3.8000%。

国债期货主力合约TF1503 收报97.716元人民币，较上日结算价上涨0.118元，或0.12%。

**资金供给改善，春节前不敢轻言乐观**

银行间资金市场周二供给出现明显改善，因公开市场逆回购力度有所增加，加之不排除央行并伴以SLO等私下放水，七天期回购利率涨势放缓。

交易员称，从近期公开市场逆回购操作规模和利率定位来看，央行对流动性似乎没有敞开兜底的意愿。虽然不排除继续辅以定向调节工具，但大批新股发行，加之节日现金备付诸多因素施压，机构对春节前资金预期仍较为谨慎。

北京一银行交易员表示，今日感觉“出钱的要好多了，大多数机构(头寸)都平了。”

他认为，从上日尾盘起，市场即有定向降准和央行进行了短期流动性调节工具(SLO)操作的传言，惟无法确认。因此今日逆回购放量，对改善流动性肯定有作用，但也不排除私下放水管道的助益。

央行公开市场稍早进行的逆回购操作较上周同期放量，但单日净投放规模持稳，逆回购利率也延续稳势。在春节前提现需求以及密集新股IPO申购叠加影响下，资金压力不小，不过央行扶助力度上仍偏显谨慎。

对于资金面后市，上海一银行交易员指出，“从央行逆回购操作力度和价格上看，维稳是主基调。(春节农历)年前提现，IPO都要再看的，估计不会特别松。”

上周五中国证监会下发24家企业首次公开发行（IPO）批文后，这些企业周一在沪深证交所刊登招股意向书并启动招股程序，初步计划在农历春节长假（自2月18日至24日）前全部发完，其中国内中型券商东兴证券拟发至多5亿A股。