路透基点：群创光电再融资案最终规模缩小至685亿台币--TRLPC

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透香港2月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，群创光电 的三年期再融资已结案，规模缩小至685亿台币(21.6亿美元)，最初目标 是800亿台币。 在最初的牵头行兼簿记行(MLAB)中，台湾银行提供90亿台币，中国信 托商业银行与合作金库银行各提供75亿台币，台湾土银与兆丰商银各提供 70亿台币，台北富邦银行提供60亿台币，星展银行提供50亿台币。彰化银 行后来加入，担任牵头行兼簿记行，提供50亿台币。 台湾银行是额度代理行。 七家银行以参与者身份加入，合计承贷145亿台币：台湾中小企业银 行(30亿台币)，玉山银行(25亿台币)，华南银行(25亿台币)，中华开发工 业银行(20亿台币)，台新银行(20亿台币)，大众银行(15亿台币)，永丰银 行(10亿台币)。 这笔贷款将在几周内签约。贷款起始利率为台北金融业拆款定盘利率 (TAIBOR)加码120个基点，并和借款人的税后净利润率挂勾：税后净利润 率低于0%时为130个基点，税后净利润率在0-2.9%时为120基点、3-5.9%时 为105个基点，6%或以上时为100个基点。 如果贷款资金动用额度低于80%，有15个基点的承诺费。 借款人的厂房、机械设备和土地将作为贷款担保品。(完)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。