路透基点：群创光电再融资案最终规模缩小至685亿台币--TRLPC

路透香港2月3日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，群创光电 的三年期再融资已结案，规模缩小至685亿台币(21.6亿美元)，最初目标 是800亿台币。 在最初的牵头行兼簿记行(MLAB)中，台湾银行提供90亿台币，中国信 托商业银行与合作金库银行各提供75亿台币，台湾土银与兆丰商银各提供 70亿台币，台北富邦银行提供60亿台币，星展银行提供50亿台币。彰化银 行后来加入，担任牵头行兼簿记行，提供50亿台币。 台湾银行是额度代理行。 七家银行以参与者身份加入，合计承贷145亿台币：台湾中小企业银 行(30亿台币)，玉山银行(25亿台币)，华南银行(25亿台币)，中华开发工 业银行(20亿台币)，台新银行(20亿台币)，大众银行(15亿台币)，永丰银 行(10亿台币)。 这笔贷款将在几周内签约。贷款起始利率为台北金融业拆款定盘利率 (TAIBOR)加码120个基点，并和借款人的税后净利润率挂勾：税后净利润 率低于0%时为130个基点，税后净利润率在0-2.9%时为120基点、3-5.9%时 为105个基点，6%或以上时为100个基点。 如果贷款资金动用额度低于80%，有15个基点的承诺费。 借款人的厂房、机械设备和土地将作为贷款担保品。(完)