新闻稿：澳洲央行降息25个基点，至纪录低点2.25%

2014年CPI增长为几年来最慢。这是由于去年年底油价大跌以及废除碳排放税的影响。基础通胀也略有降低，年通胀率降至约2.25%。劳工成本增长受抑，未来一到两年通胀率看似仍将符合目标，即便澳元汇率下跌。

2014年信贷增长加快至适度水平，投资者购房贷款大幅增长。悉尼的房价继续强劲上涨，不过其他一些城市近几个月的趋势差异较大。央行正在与其他监管机构一道评估并抑制楼市中可能产生的经济风险。

近几个月来澳元兑美元大幅下跌，不过兑一篮子货币跌幅较小。澳元汇率仍高于多数基本面所反映的价值，特别是考虑到某些重要大宗商品价格下跌的影响。澳元贬值可能是实现经济平衡增长的必需条件。

指标利率在过去一年半保持稳定，因为央行需要时间来评估已经出台的宽松政策的影响，并关注澳洲国内外的情势进展。今天的会议考虑了近期获得的信息以及最新预测，委员会据此判断，总体而言进一步调降指标利率是适当的。此举料将为需求提供更多支持，以便促进经济持续增长和通胀率符合目标。(完)