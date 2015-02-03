新闻稿：澳洲央行降息25个基点，至纪录低点2.25%

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
2014年CPI增长为几年来最慢。这是由于去年年底油价大跌以及废除碳排放税的影响。基础通胀也略有降低，年通胀率降至约2.25%。劳工成本增长受抑，未来一到两年通胀率看似仍将符合目标，即便澳元汇率下跌。
2014年信贷增长加快至适度水平，投资者购房贷款大幅增长。悉尼的房价继续强劲上涨，不过其他一些城市近几个月的趋势差异较大。央行正在与其他监管机构一道评估并抑制楼市中可能产生的经济风险。
近几个月来澳元兑美元大幅下跌，不过兑一篮子货币跌幅较小。澳元汇率仍高于多数基本面所反映的价值，特别是考虑到某些重要大宗商品价格下跌的影响。澳元贬值可能是实现经济平衡增长的必需条件。
指标利率在过去一年半保持稳定，因为央行需要时间来评估已经出台的宽松政策的影响，并关注澳洲国内外的情势进展。今天的会议考虑了近期获得的信息以及最新预测，委员会据此判断，总体而言进一步调降指标利率是适当的。此举料将为需求提供更多支持，以便促进经济持续增长和通胀率符合目标。(完)
(编译 许娜/孙茉莉/郑茵 审校 高琦/李婷仪/王兴亚)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。