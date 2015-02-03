《全球汇市》澳央行降息致澳元/美元触六年低点，油价反弹促加元上涨

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1327 1.1340 -0.11 -6.37 1.2097
美元/日圆 116.94 117.58 -0.54 -2.29 119.68
欧元/日圆 132.46 133.34 -0.66 -8.51 144.78
美元/瑞郎 0.9257 0.9283 -0.28 -6.88 0.9941
英镑/美元 1.5021 1.5038 -0.11 -3.54 1.5573
美元/加元 1.2634 1.2566 +0.54 +8.75 1.1618
澳元/美元 0.7650 0.7801 -1.94 -6.34 0.8168
新西兰元/美元 0.7204 0.7296 -1.26 -7.61 0.7797
澳元/日圆 89.460 91.740 -2.49 -8.48 97.750
新西兰元/日圆 84.240 85.790 -1.81 -9.72 93.310
英镑/日圆 175.66 176.82 -0.66 -5.75 186.38
澳元/新西兰元 1.0612 1.0670 -0.54 +1.37 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/洪曦/陈宗琦；审校 于春红/王兴亚/许娜)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。