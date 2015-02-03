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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 12:44 BJT

《全球汇市》澳央行降息致澳元/美元触六年低点，油价反弹促加元上涨

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1327 1.1340 -0.11 -6.37 1.2097

美元/日圆 116.94 117.58 -0.54 -2.29 119.68

欧元/日圆 132.46 133.34 -0.66 -8.51 144.78

美元/瑞郎 0.9257 0.9283 -0.28 -6.88 0.9941

英镑/美元 1.5021 1.5038 -0.11 -3.54 1.5573

美元/加元 1.2634 1.2566 +0.54 +8.75 1.1618

澳元/美元 0.7650 0.7801 -1.94 -6.34 0.8168

新西兰元/美元 0.7204 0.7296 -1.26 -7.61 0.7797

澳元/日圆 89.460 91.740 -2.49 -8.48 97.750

新西兰元/日圆 84.240 85.790 -1.81 -9.72 93.310

英镑/日圆 175.66 176.82 -0.66 -5.75 186.38

澳元/新西兰元 1.0612 1.0670 -0.54 +1.37 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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