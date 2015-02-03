中国汇市：人民币早盘随中间价小幅反弹，短期是否续贬值存分歧

* 人民币早盘随中间价反弹

* 隔夜美元指数回调带动

* 境内外汇差较大亦吸引企业境外结汇

* 后市多空分歧较大

路透北京2月3日 - 人民币兑美元 即期周二早盘随中间价小幅反弹，主因隔夜美元指数 回调。交易员称，近期人民币走势的背后逻辑主要是强势美元以及国内经济数据欠佳。但对短期是否延续贬值走势，市场看法存在分歧。

今日公布的四季度国际收支数据显示资本流出压力较大。此外，离岸人民币CNH价格明显弱于境内，通常是隔夜CNH急跌次日CNY跳空低开并逼近跌停，吸引企业在境外结汇。

“我整体上觉得（人民币）会偏弱，我不是特别乐观。我觉得短期6.3指日可待。”一股份行交易主管表示，并指出，目前中国资本外流很严重。短期人民币贬值压力会加大。

但另一位外资行交易员认为，短期人民币不太可能贬至6.3元。除非央行主动调低中间价至6.18元左右或放开日波幅限制，这在短期来看概率不高。同时，由于中国实行资本管制，境内银行通过境内购汇境外结汇来套利其实并不容易。

“从海外1年期NDF看，预期人民币贬值是6.3755。用(6.3755-6.1369)/365,差不多每天要变动7个pips，所以只要一天央行fixing是6.13左右，你每天输7个pips。这就是为什么成本很大。”一外资行交易员称，时间对这些套利盘做空人民币是不利的。

北京时间11:49，人民币兑美元即期报6.2573元，上日收报6.2597元。今日人民币兑美元中间价 为6.1369元，上日中间价为6.1385元。

中国国家外汇管理局周二公布，中国2014年四季度经常项目顺差611亿美元，资本和金融项目逆差912亿美元。2014年全年，国际收支经常项目顺差2,138亿美元，资本和金融项目逆差960亿美元。

全球汇市， 加元和挪威克朗周二早间守住可观涨幅，受益于油价进一步反弹。其它商品货币亦受到油价上扬提振。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3765/6.3815，上日尾盘为6.3855。

北京时间11:49，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2641/6.2671元，上一交易日尾盘报6.2669元。