中国汇市：人民币早盘随中间价小幅反弹，短期是否续贬值存分歧

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 人民币早盘随中间价反弹
* 隔夜美元指数回调带动
* 境内外汇差较大亦吸引企业境外结汇
* 后市多空分歧较大
路透北京2月3日 - 人民币兑美元 即期周二早盘随中间价小幅反弹，主因隔夜美元指数 回调。交易员称，近期人民币走势的背后逻辑主要是强势美元以及国内经济数据欠佳。但对短期是否延续贬值走势，市场看法存在分歧。
今日公布的四季度国际收支数据显示资本流出压力较大。此外，离岸人民币CNH价格明显弱于境内，通常是隔夜CNH急跌次日CNY跳空低开并逼近跌停，吸引企业在境外结汇。
“我整体上觉得（人民币）会偏弱，我不是特别乐观。我觉得短期6.3指日可待。”一股份行交易主管表示，并指出，目前中国资本外流很严重。短期人民币贬值压力会加大。
但另一位外资行交易员认为，短期人民币不太可能贬至6.3元。除非央行主动调低中间价至6.18元左右或放开日波幅限制，这在短期来看概率不高。同时，由于中国实行资本管制，境内银行通过境内购汇境外结汇来套利其实并不容易。
“从海外1年期NDF看，预期人民币贬值是6.3755。用(6.3755-6.1369)/365,差不多每天要变动7个pips，所以只要一天央行fixing是6.13左右，你每天输7个pips。这就是为什么成本很大。”一外资行交易员称，时间对这些套利盘做空人民币是不利的。
北京时间11:49，人民币兑美元即期报6.2573元，上日收报6.2597元。今日人民币兑美元中间价 为6.1369元，上日中间价为6.1385元。
中国国家外汇管理局周二公布，中国2014年四季度经常项目顺差611亿美元，资本和金融项目逆差912亿美元。2014年全年，国际收支经常项目顺差2,138亿美元，资本和金融项目逆差960亿美元。
全球汇市， 加元和挪威克朗周二早间守住可观涨幅，受益于油价进一步反弹。其它商品货币亦受到油价上扬提振。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3765/6.3815，上日尾盘为6.3855。
北京时间11:49，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2641/6.2671元，上一交易日尾盘报6.2669元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。（完） (发稿 倪蔚丹；审校 黄凯)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。