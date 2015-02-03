香港个股：长江实业称今年中港房地产销售目标为300亿港元，按年减25%

长实执行董事赵国雄在记者会表示，公司去年在中港两地共售出4,000个单位，其中香港占逾3,300个；期内香港销售额为250亿港元，内地约100亿元人民币。今年的销售目标其中香港占250亿港元。（完） (采访 潘嘉玲；撰写 梁慧仪; 审校 曾祥进)