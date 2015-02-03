香港个股：长江实业称今年中港房地产销售目标为300亿港元，按年减25%

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透香港2月3日 - 香港主要地产商--长江实业 周二称，2015年中港房地产销售目标为300亿港元，较去年完成的400亿港元低25%。
长实执行董事赵国雄在记者会表示，公司去年在中港两地共售出4,000个单位，其中香港占逾3,300个；期内香港销售额为250亿港元，内地约100亿元人民币。今年的销售目标其中香港占250亿港元。（完） (采访 潘嘉玲；撰写 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)