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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 14:01 BJT

香港个股：长江实业称今年中港房地产销售目标为300亿港元，按年减25%

路透香港2月3日 - 香港主要地产商--长江实业 周二称，2015年中港房地产销售目标为300亿港元，较去年完成的400亿港元低25%。

长实执行董事赵国雄在记者会表示，公司去年在中港两地共售出4,000个单位，其中香港占逾3,300个；期内香港销售额为250亿港元，内地约100亿元人民币。今年的销售目标其中香港占250亿港元。（完） (采访 潘嘉玲；撰写 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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