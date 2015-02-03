表格：瑞士12月贸易顺差收窄至15.15亿瑞郎

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透苏黎世2月3日 - 瑞士联邦海关办公室周二公布，瑞士12月出口额实质增长2.1%，至157.76亿瑞郎。
整体来看，12月贸易顺差为15.15亿瑞郎。
具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2014年12月 2014年11月 2013年12月
进口 14,261 14,275.5 14,187
出口 15,776 18,070.6 14,690
顺差 1,515 3,795.1 503
注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。(完)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)