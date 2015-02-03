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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 15:13 BJT

表格：瑞士12月贸易顺差收窄至15.15亿瑞郎

路透苏黎世2月3日 - 瑞士联邦海关办公室周二公布，瑞士12月出口额实质增长2.1%，至157.76亿瑞郎。

整体来看，12月贸易顺差为15.15亿瑞郎。

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2014年12月 2014年11月 2013年12月

进口 14,261 14,275.5 14,187

出口 15,776 18,070.6 14,690

顺差 1,515 3,795.1 503

注：上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董。(完)
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