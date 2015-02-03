英国数据：1月建筑业PMI意外反弹，因订单改善信心增强

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
虽然上周公布的官方数据显示，去年第四季建筑业产值萎缩速度为2012年以来最快，但周二的PMI数据显示未来几个月将好转。
住房、商用及民用工程的成长情况普遍增强，新订单接单速度为三个月来最高。对未来一年的乐观程度为三个月来首次上升，较12月创下的16个月低点小幅上扬。
“简而言之，建筑业复苏速度的高峰似乎已经过去，但复苏已死的说法则是过度夸大了，”Markit资深经济学家Tim Moore称。
建筑业聘雇人员速度为2013年12月以来最慢，周一的制造业PMI也显示就业成长放缓。(完) (编译 王丽鑫/蔡美珍；审校 艾茂林/高琦)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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