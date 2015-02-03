英国数据：1月建筑业PMI意外反弹，因订单改善信心增强

虽然上周公布的官方数据显示，去年第四季建筑业产值萎缩速度为2012年以来最快，但周二的PMI数据显示未来几个月将好转。

住房、商用及民用工程的成长情况普遍增强，新订单接单速度为三个月来最高。对未来一年的乐观程度为三个月来首次上升，较12月创下的16个月低点小幅上扬。

“简而言之，建筑业复苏速度的高峰似乎已经过去，但复苏已死的说法则是过度夸大了，”Markit资深经济学家Tim Moore称。