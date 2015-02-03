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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 12:58 BJT

香港个股：汇源果汁预计去年由盈转亏，宏观经济减速令营销费用增加

路透香港2月3日 - 中国最大果蔬汁生产商--汇源果汁 周二称，预计去年将由盈转亏，因宏观经济减速，公司为提振销量而增加营销费用。

公司在联交所一份声明中称，预计2014年度将录得亏损，主要由于宏观经济发展减速，为提振市场销量而要增加销售人员费用和市场支持费用。此外，非经常性收益减少亦拖累盈利表现。

汇源果汁于2013年度录得净利2.28亿元人民币，2014年上半年净利2,047万元。

该股早盘收跌1.61%，报2.45港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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