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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 13:16 BJT

《综述》澳洲央行调降指标利率至纪录低点，市场预期继续降息

随着当前油价下挫且薪资成长处于10年低点，澳洲国内通胀前景趋于温和。今年大部分时间里，核心通胀率预计将接近澳洲央行2-3%目标区间的下端。

围绕澳洲总理艾保德(Tony Abbott)执政前景的臆测为市场带来政治不确定性。

澳洲股市指标S&P/ASX 200指数 在央行宣布降息后冲至近七年最高水准 。(完) (编译 张明钧/李婷仪/徐文焰/洪曦; 审校 郑茵/许娜/杜明霞)
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