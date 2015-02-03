《综述》澳洲央行调降指标利率至纪录低点，市场预期继续降息

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
随着当前油价下挫且薪资成长处于10年低点，澳洲国内通胀前景趋于温和。今年大部分时间里，核心通胀率预计将接近澳洲央行2-3%目标区间的下端。
围绕澳洲总理艾保德(Tony Abbott)执政前景的臆测为市场带来政治不确定性。
澳洲股市指标S&P/ASX 200指数 在央行宣布降息后冲至近七年最高水准 。(完) (编译 张明钧/李婷仪/徐文焰/洪曦; 审校 郑茵/许娜/杜明霞)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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