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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 12:59 BJT

香港股市：早盘收低，但联想集团受业绩带动逆市上涨

路透上海2月3日 - 香港股市周二早盘收低。

恒生指数 跌0.3%至24,406.92点；恒生国企指数 下滑0.2%，至11,557.72点。

全球领先个人电脑(PC)生产商联想集团 跳涨6.3%。之前该公司公布第三季营收增长31%至141亿美元，优于投资者预期，智能手机业务营收增加逾一倍。

恒生AH股溢价指数 报123.54。

恒生指数成分股成交量为7亿股。(完)
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