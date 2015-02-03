香港个股：中海油2015年目标产量按年增幅双位数，资本支出减三分之一

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透香港2月3日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周二称，今年的产量目标按年增幅达双位数，资本支出则降低大约三分之一。
中海油在联交所一份声明中称，2015年度净产量目标为4.75-4.95亿桶油当量，以中位数计，较2014年度预计净产量4.32亿桶油当量，增长12%。
中海油2015年度的资本支出预算定为700-800亿元人民币，较2014年预计实现的资本支出下降26-35%。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)