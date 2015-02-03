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货币新闻 | 2015年 2月 3日 星期二 16:39 BJT

香港个股：中海油2015年目标产量按年增幅双位数，资本支出减三分之一

路透香港2月3日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周二称，今年的产量目标按年增幅达双位数，资本支出则降低大约三分之一。

中海油在联交所一份声明中称，2015年度净产量目标为4.75-4.95亿桶油当量，以中位数计，较2014年度预计净产量4.32亿桶油当量，增长12%。

中海油2015年度的资本支出预算定为700-800亿元人民币，较2014年预计实现的资本支出下降26-35%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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