国际油市：油价续涨，但中国需求前景抑制涨幅

美国债市：公债收益率上涨，财政部本周将发售620亿美元公债

* 美国财政部将在本周的季度再融资计划中发售620亿美元公债 * 马克龙当选法国总统，削弱公债避险吸引力 * 美联储布拉德认为美联储进一步升息的必要性不大 * 美联储梅斯特预计随着经济成长，需要进一步加息 路透纽约5月8日 - 美国公债收益率周一上涨，指标公债收益率触及 四周高位，本周美国财政部将在季度再融资计划中发售620亿美元公债， 且周日中间派候选人赢得法国总统大选。 马克龙胜选激活了对股市的买兴，带动美股标普500指数和纳斯达克 指数一度刷新纪录高位，但这也削弱了对公债的避险需求，因部分交易商 原本担心反对欧盟的另一候选人勒庞当选可能扰乱市场。 分析师称，由于备受关注的法国大选尘埃落定，交易商将关注本周美 国的国内数据和季度再融资需求。 “这同本周稍晚的公债供应有关。市场在为标售作准备。”法国兴业 银行美国利率部门主管Subadra Rajappa表示。 分析师称，本周重要的经济报告将为生产者物价指数、消费者物价指 数和零售销售数据。 美国财政部周