国际油市：油价续涨，但中国需求前景抑制涨幅

全球金市：金价从七周低位小幅反弹，马克龙周日当选后金价急跌
现货金持稳，此前触及1,224.86美元，此为3月17日来最低水准，仅略高于100日移动均线。在1824 GMT，现货金微升0.01%，报每盎司1,227.77美元。
0508GMT时，布兰特3月原油期货 涨0.34美元，至55.09美元，美国原油期货报49.88美元，上扬0.31美元。
“油价反弹的种子已经播下，”Bernstein分析师在报告中表示，但警告称油价因墨西哥湾、北海及巴西等地的石油供应已有进一步下跌风险，因各企业纷纷削减成本，以因应6月中以来的油价下跌。
“供应不太可能符合预期，但需求将从去年低点反弹，”上述分析师称。
两名OPEC代表称，因需求疲弱，加之2015年头两个季度全球炼厂进入维护工作，并不排除油价可能会跌至30-35美元。
亚洲需求维持疲弱，中国制造业活动令人失望，市场质疑中国的能源消费情况。
美国工会工人要求一项全国性新合同的罢工行动周一进入第二天，美国钢铁工人联合会(USW)表示，在同牵头这次行业谈判的皇家荷兰/壳牌石油集团就新合同的谈判没有取得进展。部分人士担心美国几家最大型炼厂与化学工厂的汽油生产，可能受到罢工影响。 (完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 白云/于春红; 审校 杜明霞)
现货金持稳，此前触及1,224.86美元，此为3月17日来最低水准，仅略高于100日移动均线。在1824 GMT，现货金微升0.01%，报每盎司1,227.77美元。
* 美国财政部将在本周的季度再融资计划中发售620亿美元公债 * 马克龙当选法国总统，削弱公债避险吸引力 * 美联储布拉德认为美联储进一步升息的必要性不大 * 美联储梅斯特预计随着经济成长，需要进一步加息 路透纽约5月8日 - 美国公债收益率周一上涨，指标公债收益率触及 四周高位，本周美国财政部将在季度再融资计划中发售620亿美元公债， 且周日中间派候选人赢得法国总统大选。 马克龙胜选激活了对股市的买兴，带动美股标普500指数和纳斯达克 指数一度刷新纪录高位，但这也削弱了对公债的避险需求，因部分交易商 原本担心反对欧盟的另一候选人勒庞当选可能扰乱市场。 分析师称，由于备受关注的法国大选尘埃落定，交易商将关注本周美 国的国内数据和季度再融资需求。 “这同本周稍晚的公债供应有关。市场在为标售作准备。”法国兴业 银行美国利率部门主管Subadra Rajappa表示。 分析师称，本周重要的经济报告将为生产者物价指数、消费者物价指 数和零售销售数据。 美国财政部周
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选