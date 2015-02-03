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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 13:33 BJT

国际油市：油价续涨，但中国需求前景抑制涨幅

0508GMT时，布兰特3月原油期货 涨0.34美元，至55.09美元，美国原油期货报49.88美元，上扬0.31美元。

“油价反弹的种子已经播下，”Bernstein分析师在报告中表示，但警告称油价因墨西哥湾、北海及巴西等地的石油供应已有进一步下跌风险，因各企业纷纷削减成本，以因应6月中以来的油价下跌。

“供应不太可能符合预期，但需求将从去年低点反弹，”上述分析师称。

两名OPEC代表称，因需求疲弱，加之2015年头两个季度全球炼厂进入维护工作，并不排除油价可能会跌至30-35美元。

亚洲需求维持疲弱，中国制造业活动令人失望，市场质疑中国的能源消费情况。

美国工会工人要求一项全国性新合同的罢工行动周一进入第二天，美国钢铁工人联合会(USW)表示，在同牵头这次行业谈判的皇家荷兰/壳牌石油集团就新合同的谈判没有取得进展。部分人士担心美国几家最大型炼厂与化学工厂的汽油生产，可能受到罢工影响。 (完)

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(编译 白云/于春红; 审校 杜明霞)
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