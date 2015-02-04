重温稿-《台湾新债预测》两年期104/3公债得标利率料落在0.59-0.615%

美国新股：中国P2P网络借贷平台拍拍贷拟上半年IPO筹资2亿美元--IFR
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
* 标售标的：104/3期两年公债
* 标售时间：周三(4日)
* 标售金额：预估400亿台币
* 预测中值：0.59-0.615%
* 受访机构：9家
路透台北2月3日 - 台湾财政部周三将标售两年期公债104/3 。路透调查显示，在央行刻意维持宽松且外资汇入下，银行去化资金压力不轻，两年公债料将是消资金兼具养券的好标的。不过美国升息预期未除，利率风险料将降低抢标机率，预计该期公债得标利率料落在0.59-0.615%间。
路透周一访谈10家金融机构，包括七家银行、两家证券商及一家票券商，市场预估中值为0.59-0.615%，大区间则在0.57-0.65%。
〞若对央行货币政策(不升息)有憧憬，是可以拿，养券还有肉。〞一家银行交易员说。
本次104/3期公债预计标售400亿台币，将在下周一(9日)发行。
以下为交易员观点整理：
--若与隔拆利率0.388%相比，养券利差若还有20个基点，是可以拿一些，但必须承担未来一年内利率可能上扬的风险。
--外商银行虽然资金偏多，但对于利率还是有所坚持，毕竟升息风险存在。周一91天期国库券得标利率高于预期，正显示出市场对升息的担忧。
--央行面对各国央行陆续降息，也刻意减少冲销力道，因此银行间资金相当丰沛，对养券的一方有利。
--两年券殖利率与公债附买回(RP)0.53-0.54%的利率离太近了，证券商拿来养券没什么利润，得标利率应该会在0.60%以上。
相关报价：
--本地时间13:02，104/3发行前交易殖利率报0.600%，成交0.5亿台币。
台湾央行周一代财政部标售的91天期国库券，决标贴现率为0.48%，高于市场预期。此得标利率较去年12月标售的同天期国库券决标贴现率0.500%走跌2个基点。
以下为金融机构对104/3期公债得标利率的预估区间：
金融机构 最低(%) 最高(%)
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大型银行一 0.58 0.60
大型银行二 0.59 0.63
大型银行三 0.60 0.63
大型银行四 0.60 0.65
大型银行五 0.61 0.62
中型银行 0.59 0.61
外商银行 0.58 0.60
证券商一 0.59 0.62
证券商二 0.58 0.62
票券商 0.57 0.60
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中值 0.59 0.615 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（1月14日-1月20日）共有18家信托公司发行了27款集合信托产品，发行数量环比减少7款，降幅为20.59%；发行的信托产品总计划募集规模76.38亿元人民币，环比增加14.26亿元，增幅为22.96%。