日本债市：公债价格挫跌，此前10年券标售结果意外疲弱

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
平均得标价格与最低价格之差为0.45，为近12年来最大。投标倍数为2.68，为2013年7月以来最低。
“在近期市场剧烈震荡后，许多一级市场交易员的帐面受损，因此不愿积极买进，”一日系银行利率衍生品交易员表示。
在10年券收益率在1月20日跌至纪录低位0.195%后，市场一直因需求不旺而受到打击。
交易员表示，在收益率如此低的情况下，鲜有银行会买进10年券。
一些分析师表示，由于12月以来的涨势太快，市场势必会进行修正。
“我一直认为市场早晚会修正。我认为10年券收益率可能会回到0.35%至0.40%，”摩根大通利率策略师Yuya Yamashita表示。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.015% +0.5 0.010%
五年期公债 0.100% +4.5 0.055%
10年期公债 0.365% +8.0 0.285%
20年期公债 1.095% +7.0 1.025%
30年期公债 1.330% +6.5 1.265%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.29 -0.72 148.01
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍 审校 杜明霞/王颖/白云)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。