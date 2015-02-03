日本债市：公债价格挫跌，此前10年券标售结果意外疲弱

平均得标价格与最低价格之差为0.45，为近12年来最大。投标倍数为2.68，为2013年7月以来最低。

“在近期市场剧烈震荡后，许多一级市场交易员的帐面受损，因此不愿积极买进，”一日系银行利率衍生品交易员表示。

在10年券收益率在1月20日跌至纪录低位0.195%后，市场一直因需求不旺而受到打击。

交易员表示，在收益率如此低的情况下，鲜有银行会买进10年券。

一些分析师表示，由于12月以来的涨势太快，市场势必会进行修正。

“我一直认为市场早晚会修正。我认为10年券收益率可能会回到0.35%至0.40%，”摩根大通利率策略师Yuya Yamashita表示。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.015% +0.5 0.010%

五年期公债 0.100% +4.5 0.055%

10年期公债 0.365% +8.0 0.285%

20年期公债 1.095% +7.0 1.025%

30年期公债 1.330% +6.5 1.265%

10年期公债期货 <0#JGB:> 147.29 -0.72 148.01

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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