印度金融市场：公债价格下跌但卢比缩减升幅，此前央行维持利率不变

路透孟买2月3日 - 印度央行周二维持利率在7.75%不变，该央行三周前刚刚放宽货币政策，印度公债下跌；印度卢比兑美元则缩减稍早升幅。

此前接受路透访查的大多数分析师预计印度央行将维持附买回利率 不变，只要2月28日财长杰特利提交的预算不令人失望，此后央行就将降息。

10年期公债收益率 上涨4个基点至7.68%；卢比兑美元 则缩减升幅至61.76。