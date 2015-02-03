印度金融市场：公债价格下跌但卢比缩减升幅，此前央行维持利率不变

金砖国家：5月8日股汇市收盘纵览
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透孟买2月3日 - 印度央行周二维持利率在7.75%不变，该央行三周前刚刚放宽货币政策，印度公债下跌；印度卢比兑美元则缩减稍早升幅。
此前接受路透访查的大多数分析师预计印度央行将维持附买回利率 不变，只要2月28日财长杰特利提交的预算不令人失望，此后央行就将降息。
10年期公债收益率 上涨4个基点至7.68%；卢比兑美元 则缩减升幅至61.76。
印度股市NSE指数 在央行决议出炉后下跌0.1%，之后反弹，日内上涨0.2%。(完) (编译 戴素萍 审校 徐文焰)
路透5月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月8日(周一)走势纵览。
路透台北5月8日 - 台湾央行周二将代财政部标售10年期增额公债106/4R期。路透调查结果显示，106/4R期的得标利率料在1.14-1.16%。
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