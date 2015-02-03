《热点透视》奥巴马人为增加赤字控制难度

撰稿 Daniel Indiviglio 编译 戴素萍

路透华盛顿2月2日 - 美国总统奥巴马人为增加了赤字控制的难度。奥巴马最新联邦预算案提出，未来10年的年度支出平均增加6.4%。因此为了控制借贷，税收必须每年增加7.2%。而美国稳健的经济或许可以应付政府支出减少。

对候选人和评论家来说，如今2016年总统大选已然在望；在这种情况下，奥巴马的有些提议纯粹是政治性的。未来10年，针对大银行的一项赋税可望带来1,120亿美元收入，但大多数共和党人竭力反对。此外，奥巴马提出未来10年强迫美国跨国企业汇回海外现金，并在此后缴纳最低19%的海外利润税，从而征收近5,000亿美元税款；这虽能简化公司税制，但却也不是共和党所追求的改革之道。

一些野心不那么大的赋税计划反而更加合理，比如使投资经理不能再从投资获利或“附带权益”中抽成作为一部分回报，然后以资本利得而不是费用收入的名目来缴税。

但奥巴马需要更大规模的税收来源，因为他还提出了新的支出：未来10年的支出要比国会预算办公室制定的现行法规所要求的预算高出1万亿美元或2%。唯有加快脚步增加税收，他才能将赤字和债务/国内生产总值(GDP)比控制在合理的范围内。

美国国会在2011年强行且不加区别地砍掉了1万亿美元支出，可以说对经济复苏不利；但如今情况不同，经济在稳健成长，完全可以应付政府支出减少带来的阻力。如果这时候提议减少支出，本可以令不可避免的税收争夺战热度降温。毕竟，去年第四季GDP成长环比年率达2.6%，尽管联邦政府对GDP增长的贡献降至仅仅0.5个百分点。