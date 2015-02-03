美国个股：阿里巴巴选中LendingClub为购买中国商品的美国买家提供融资

路透旧金山2月2日 - 阿里巴巴集团 正在与LendingClub Corp 合作，向购买中国商品的美国企业提供融资，希望这样能让美国企业更便捷地接触中国经济。

LendingClub是家位于旧金山，已成立八年的初创公司，它表示，将在阿里巴巴网站(Alibaba.com)上提供撮合小企业借款者和贷款方的核心服务。

根据这项独家合作安排，LendingClub成为阿里巴巴网站上主要的美国买家融资来源。它将提供高达30万美元的贷款，期限通常为几个月，利息介于0.5%-2.4%，远低于信用卡高达两位数的利率。

“他们在寻找一个看重技术的平台，也在寻找一个能以低成本运作的合作伙伴，这样才能降低美国买家的信贷成本，”LendingClub创始人兼首席执行官Renaud Laplanche对路透说。

阿里巴巴希望通过将美国卖家与日益富裕的中国买家连接起来，来增强自己在美国的影响力。它还在努力帮助小型企业和商家，此举在分析师看来会为阿里巴巴赢得商誉，同时为长期扩张奠定基础。

阿里巴巴之所以选中LendingClub，是因为相比传统银行，LendingClub的平台用起来更快更方便。Alibaba.com的全球营销总监Michael Lee说，LendingClub能够紧贴需求。

“他们能立刻做出批准贷款的决定...这点传统银行或许做不到。但这对借款人来说非常关键，”Lee说。

LendingClub的放贷风险将由机构投资者群体承担，他们包括基金会、捐赠基金和养老基金。

Laplanche称，那些贷款期限较短，通常就六个月，这也能降低整体风险。

阿里巴巴的Michael Lee说，除了在美国以外，公司目前正在寻找类似的融资提供方，也对英国、澳洲、德国和加拿大等主要市场提供融资服务。(完)