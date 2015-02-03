美国个股：阿里巴巴选中LendingClub为购买中国商品的美国买家提供融资

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透旧金山2月2日 - 阿里巴巴集团 正在与LendingClub Corp 合作，向购买中国商品的美国企业提供融资，希望这样能让美国企业更便捷地接触中国经济。
LendingClub是家位于旧金山，已成立八年的初创公司，它表示，将在阿里巴巴网站(Alibaba.com)上提供撮合小企业借款者和贷款方的核心服务。
根据这项独家合作安排，LendingClub成为阿里巴巴网站上主要的美国买家融资来源。它将提供高达30万美元的贷款，期限通常为几个月，利息介于0.5%-2.4%，远低于信用卡高达两位数的利率。
“他们在寻找一个看重技术的平台，也在寻找一个能以低成本运作的合作伙伴，这样才能降低美国买家的信贷成本，”LendingClub创始人兼首席执行官Renaud Laplanche对路透说。
阿里巴巴希望通过将美国卖家与日益富裕的中国买家连接起来，来增强自己在美国的影响力。它还在努力帮助小型企业和商家，此举在分析师看来会为阿里巴巴赢得商誉，同时为长期扩张奠定基础。
阿里巴巴之所以选中LendingClub，是因为相比传统银行，LendingClub的平台用起来更快更方便。Alibaba.com的全球营销总监Michael Lee说，LendingClub能够紧贴需求。
“他们能立刻做出批准贷款的决定...这点传统银行或许做不到。但这对借款人来说非常关键，”Lee说。
LendingClub的放贷风险将由机构投资者群体承担，他们包括基金会、捐赠基金和养老基金。
Laplanche称，那些贷款期限较短，通常就六个月，这也能降低整体风险。
阿里巴巴的Michael Lee说，除了在美国以外，公司目前正在寻找类似的融资提供方，也对英国、澳洲、德国和加拿大等主要市场提供融资服务。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。