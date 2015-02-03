路透基点：亚洲联合财务四年期贷款结案，规模扩大至28.59亿港元--TRLPC

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透香港2月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，亚洲联合 财务四年期贷款结案，16家银行参贷，贷款规模从最初的20亿港元扩大至 28.59亿港元(3.69亿美元)。 此项贷款由四部分组成：17.6亿港元的A部分定期贷款，8.8亿港元的 B部分循环信贷，1,887万美元的C部分以及943万美元的D部分。 牵头行兼簿记行瑞穗银行和渣打银行香港分行各承贷3亿港元。创兴 银行和华侨永亨银行亦各承贷3亿港元，获牵头行头衔。 东亚银行、远东国际银行香港分行、工银澳门和大丰银行各承贷2亿 港元，为主办行。 安排行包括中银澳门(1.9亿港元)、永隆银行(1.5亿港元)、中信银行 (国际)(1亿港元)、三井住友信托银行香港分行(1亿港元)、台新国际商业 银行(1亿港元)、大众银行香港分行(1,280万美元)、彰化银行OBU(1,250 万美元)。 山阴合同银行以高级经理行头衔加入，承贷300万美元。 一位消息人士称，这笔贷款交易将于本周签署。 最高综合收益是300个基点，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码 255个基点，平均期限是三年。 这是亚洲联合财务在过去12个月筹办的第三笔贷款。2014年9月，借 款人签署了一笔8.25亿港元四年期循环信贷，最高费用为110个基点，利 率较Hibor加码240个基点。 更早时候在2014年4月，亚洲联合财务获得24.4亿港元四年期贷款， 规模最初定为22.5亿港元。此笔贷款最高综合收益为210个基点，利率较H ibor加码170个基点。(完) (编译 杜明霞；审校 高琦)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。