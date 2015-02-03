台湾股市：连续第二日收高，外资持续流入成多头主力

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透台北2月3日 - 台湾股市周二第二日收高，表现优于亚股。分析师指出，外资仍持续流入台股，成为支撑多头的主力，指数再度站上五日均线，短线似有挑战前波高位的可能。
台湾加权指数 收高0.66%，报9,448.73点；成交初值 为757.23亿台币，上交易日修正后为730.61亿。
〞台币今天又转升值，资金仍流入台股。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。
他表示，台股集中市场较本土资金聚集的柜台市场强势，显示外资是这波上涨行情的主导力量，虽然技术指标有高档背离的意味，不过在外资尚未转向汇出前，农历年前大盘指数应该会在9,307点的月线与前波高点9,593点间震荡整理。
台币兑美元 周二在连跌四日后重返升值轨道。汇银人士表示，美国数据表现反覆，油价又从谷底略有扬升，市场较为震荡。今日台币受风险胃纳提振，随韩元 趋升，但料尚未形成方向。
亚股周二走低，因有关经济成长的忧虑仍未消除；澳洲央行将利率调降至历史低点后澳元跌至六年新低。本地时间14:06，MSCI明晟(除日本)指数 小升0.13%。(完)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。