台湾股市：连续第二日收高，外资持续流入成多头主力

路透台北2月3日 - 台湾股市周二第二日收高，表现优于亚股。分析师指出，外资仍持续流入台股，成为支撑多头的主力，指数再度站上五日均线，短线似有挑战前波高位的可能。

台湾加权指数 收高0.66%，报9,448.73点；成交初值 为757.23亿台币，上交易日修正后为730.61亿。

〞台币今天又转升值，资金仍流入台股。〞国泰证期顾问处协理简伯仪说。

他表示，台股集中市场较本土资金聚集的柜台市场强势，显示外资是这波上涨行情的主导力量，虽然技术指标有高档背离的意味，不过在外资尚未转向汇出前，农历年前大盘指数应该会在9,307点的月线与前波高点9,593点间震荡整理。

台币兑美元 周二在连跌四日后重返升值轨道。汇银人士表示，美国数据表现反覆，油价又从谷底略有扬升，市场较为震荡。今日台币受风险胃纳提振，随韩元 趋升，但料尚未形成方向。