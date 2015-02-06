《台湾金融市场一周展望》台股封关表现且看外资脸色，台币交投转淡难脱盘整格局

* 台股封关表现取决外资动向

* 下周台币交投转淡难脱盘整

* 台债变数横生转趋规避风险

* 货币市场年关资金稳中偏松

记者 詹静宜

路透台北2月6日 - 农历新年将至，台湾股市及债市将于下周五封关。分析师认为，尽管全球外资“卖股买债”的态势明显，但台湾却是反其道而行，面对10天春节长假休市的变数，外资仍旧热情拥抱台股，反观本土资金却不捧场，台股封关表现且看外资买盘是否持续。

元富投顾总经理刘坤鍚表示，农历年封关能否收红盘观察重点在于外资动向，短线外资买盘较不受到封关影响，但股市大户及中实户等内资则顾虑年假的不确定变数，倾向涨多调节出场，下周封关料维持高档震荡可能性较高，主交投指数暂看在9,400-9,600点区间。

“只要成交量持续扩增至千亿，台股年后行情不看淡。”富兰克林华美第一富基金经理人周书玄说。

他指出，从基本面、技术面以及筹码面來看，台股中多架构不变，短线修正自然是逢低布局时点，短线台股仍为类股轮动格局，现因外资持续买超权值股，激励股价率先表态，内资则因长假效应暂趋保守，但待长假结束，内资操作转为积极后，中小型股可望接棒演出。

富兰克林华美投信认为，受惠于国际资金面宽松及金管会释出政策利多，台股后续多方动能强劲，且过去十年来，台股二月上涨机率偏高，只要资金动能逐步回升，仍有利指数挑战9,600点，封关前择优短打策略不变。

元大宝来投信及保德信投信皆乐观看待台股封关行情，元大宝来投信基金经理人刘兴唐表示，台股封关前有机会随美股走强，可能突破前波高点，但台湾最新景气对策分数由25分降至22分，灯号由绿灯降为黄蓝灯，倘若元月续降则将对大盘构成回档压力，逢国际系统风险利空，急跌时仍是较佳切入时机，中期多头趋势持续。

保德信投信国内投资部主管叶献文亦称，今年以来加权指数表现仅小幅上扬，投资人多数呈现观望，卖股过年的趋势并不踊跃，二、三月仍看好台股后市。在国际股市走势趋于乐观及油价呈现反弹等利多趋势下，台股表现仍备受期待。保德信预估农历年封关前台股上涨机率高，涨势可望延续到三月。

外资继一月买超641.86亿台币后，证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超20.91亿台币，连续四个交易日买超共计244.4亿台币。

金管会周二宣布自8月3日起将台股涨跌幅限制由7%放宽至10%，预期成交量因此成长10%，因应配套措施有信用交易整户担保维持率提高至130%，维持率调高将较放宽涨跌幅提前一个月实施 。

**台币年关前交投力道料转弱**

汇市方面，本周台币兑美元 涨跌互见，随着国际数据好坏不一，亚币震荡加大，台币也同样加大波幅，且在等待美国非农就业数据出炉之际，方向更加模糊不清。

展望下周，随着农历年关逼近，交投力度预估逐步减弱，虽然非农数据可能为下周交投指出方向，但预估能带动台币的升/贬幅度并不高，区间交投还是主轴。

汇银人士指出，本周外资虽然持续在台股买超，但买超力道已有所缩减，外资不再一面倒汇入，而转向双向承作。且随着下周逼近农历年前封关日，外资减码台股可能让资金进出的量能减少，盘面预估将逐渐量缩，也让交投趋于清淡。

〞我们就是看区间，因为涨不了也贬不下去，而且交易盘年前也都会减持部位。〞一位本地银行交易员说。

他们指出，年前交易心态一向趋于保守，场中通常由进/出口商因应实质需求进场抛补。但近年来因进/出口商重视汇价更甚季节因素，不再集中于年前承作，出口商的本币需求预估已分散消化，难以主导台币明显走升。

另一外资交易员指出，下周若亚币持续震荡，台币仍免不了参考邻近韩元 的走势，并视台股 是否上演封关行情再引一波外资汇入，都是影响下周台币走势的变数。

整体而言，交易员预估下周台币将在31.350-31.600元间波动，不脱近两周的高低价位区间。

**台债封关变数增温**

展望下周台湾债市，交易员认为，由于有30年公债标售、新10年券要发行前交易，再加上下周五就要封关，因此诸多变数料令债市交投更趋冷清。

交易员指出，这还只是影响台债的内部变数，外部变数还有今晚公布的美国非农就业数据，以及国际油价、希腊与欧洲局势变化对美债的影响。但若美国指标10年公债殖利率 维持在1.60-1.95%间盘整，台债殖利率的变动也不会太大。

〞年关前不想抱仓过年，应该会获利出清。〞一位证券商交易员说。

另一证券商交易员则表示，由于先前20年公债标得不好，因此市场恐怕没人对下周二要标售的30年公债有乐观期待，殖利率曲线长端不稳，将会影响中、短端的表现。对下周10年公债走势还是保守以对。

一票券商交易员认为，全球有愈来愈多国家的央行加入降息行列，甚至将利率转为负，台湾在一片的降息趋势中，似乎显得有点偏高。反而会让市场有一点想像空间，但目前台债殖利率卡在长端因国际债密集发行问题而居高不下，因此是否在年后有回落修正的机会还要观察。

交易员预估，下周10年债103/13区间先看1.53-1.58%；五年债103/15区间则暂看0.93-0.99%。

财政部将于下周二标售30年公债104/4 。接下来在3月10日标售新10年券104/5 ，该券将于本月13日展开发行前交易。

**货市年关资金松而不紧**

以往农历年前封关日都是货币市场资金调度最紧俏的时刻，但今年以来，国际市场上先有欧洲央行的宽松，近期又有中国人行的降准，资金流入台湾的态势并未改变，部分外商银行因外资汇入而满手资金。

目前距农历年关脚步日近，年前资金情势一片详和，丝毫未见紧张，票券商近期缺口很小，市场上短票供不应求，不少银行反映未能买到足够的短票。

至于票券商方面，一位大型票券商交易主管则表示，目前卖断的短票不只是能够跨年，也可以跨季，这显示了至少到3月底的资金情势都将非常充裕。