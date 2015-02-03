更新版 1-中国外汇：2014年资本项目逆差创新高，反映资金流出及资本输出

* 2014年资本和金融项目逆差960亿美元

* 四季度经常项目顺差611亿美元

* 两者均为有纪录以来最大规模逆差

* 人民币汇率已有反应，不会趋势性贬值 (新增更多细节和评论)

路透北京2月3日 - 中国2014年全年及四季度资本和金融项目双双录得历史最大规模逆差，这即显示过去半年多强势美元导致的跨境资金流出压力不容小觑，亦与中国主动对外输出资本的长期战略选项有关。

中国国家外汇管理局周二公布，2014年四季度资本和金融项目逆差912亿美元，超过全球金融危机时2008年四季度的468亿美元逆差，创出1998年有纪录以来的新高。2014全年逆差达到创纪录的960亿美元，而过去十五年中仅2012年录得318亿美元逆差，2013年顺差高达3,262亿美元。

“资本和金融项目2014年全年逆差960亿美元，但因是初表，只公布该项下直接投资1,985亿美元,看不到证券和其它投资相关数据，信息量太少也很难分析出现出现这么大逆差的原因。”一位不愿具名的外管局官员称。

他表示，从历史数据看，2012年资本和金融项目出现318亿美元的逆差，主要原因就是其它投资出现逆差。相较而言，2014年的资本和金融项目逆差应该是比较大的。

外管局数据显示，2014年四季度经常项目顺差611亿美元，较三季度缩小。去年全年经常项目顺差为2,138亿美元，较2013年的1,828亿美元顺差扩大。

民生证券宏观团队指出，资本和金融项目逆差扩大的原因有二：消极的一面是金融危机后国内企业或个人通过虚假贸易或对外负债借入了低息美元流动性，人民币资产吸引力下降和美元强势相结合导致这部分美元流动性外流，从近期人民币贬值也印证近期资本外流有一定压力。

积极的一面是中国正积极加快资本输出，为企业“走出去”提供长期外汇支持，未来或将外汇储备用于抵补“一带一路”沿线国家在基建投资上的资金缺口，以缓解国内产能过剩和国际收支双顺差的压力。

中国人民银行货币政策司副研究员孙国峰撰文指出，资本输出是人民币国际化的选择。目前境外市场1万亿元左右的人民币存量还明显不足，且增速已经放缓，需要进一步加大人民币的输出，但继续通过贸易渠道输出人民币以推进人民币国际化则面临中国贸易结构制约以及导致国际收支不平衡和外汇储备进一步积累的问题。

“资本项下输出人民币是人民币国际化战略的合适选择，当前有关条件趋于成熟，应当抓住机遇扩大人民币资本输出。”他写到。

外管局公布的国际收支平衡表初步数据显示，四季度经常项目中，货物贸易顺差1,693亿美元，服务贸易逆差733亿美元；资本和金融项目中，直接投资净流入610亿美元；国际储备资产减少300亿美元，其中，外汇储备资产（不含汇率、价格等非交易价值变动影响）减少293亿美元，

2014年经常项目中，货物贸易顺差4,719亿美元，服务贸易逆差1,981亿美元；资本和金融项目逆差中，直接投资净流入1,985亿美元。国际储备资产增加1,178亿美元，其中，外汇储备资产增加1,188亿美元。

**人民币贬值压力将趋缓**

尽管四季度和2014年全年资本和金融项目逆差双双录得历史新高，但市场对人民币中长期并不会出现趋势性大幅贬值的观点却较为一致。

交易员指出，数据反映当前中国资本流出较为严重，但从人民币兑美元即期汇率走势看，汇市对此已提前反映（Price in），因而今日即期汇率仍随中间价小幅走升。且中国实行资本管制，通过境内购汇境外结汇来套利其实并不容易；从时间价值（Time decay）看，套利盘做空人民币所需付出的成本亦很高。

受强势美元以及国内经济数据欠佳影响，人民币兑美元即期 自去年11月以来累计贬值约2.4%。北京时间17:08,人民币兑美元即期报6.2581元，延续一周多来紧贴跌停位的走势。

中国社会科学院世界经济与政治研究所肖立晟、张斌、李远芳等撰文指出，如果日波幅没有大幅放大，汇率变化趋势实质上还是跟着人民币汇率中间价走，市场供求力量驱使下的汇率变化方向还会被货币当局拉回。

民生证券宏观团队亦认为未来人民币贬值压力将会缓解：从经常账户看，大宗商品价格下降将继续改善中国贸易条件；从资本账户看，一带一路、资本输出和企业走出去等战略将改变中国国际收支双顺差格局，人民币汇率未来将保持供需平衡。

“考虑到各国央行今年会继续大放水，相对高的无风险利率和稳定的经济增长前景意味着人民币资产仍将受到追捧，资本与金融项目贸易逆差将收窄，中国央行货币宽松空间也会随之打开。”报告称。

中国国家外汇管理局1月末曾表示，中国国际收支平衡表是可信的，不能过分解读净误差遗漏的经济含义。国际收支平衡仍然是中国目前宏观调控的目标。去年跨境资金在动荡中趋向平衡，资金大量流入状况显着改善。2015年中国会保持经常项目顺差、跨境资本双向波动的总格局。 （完）

更多细节，请点选外管局网站 www.safe.gov.cn (发稿 倪蔚丹/沈燕；审校 黄凯)